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«Транснефть» назвала сроки улучшения качества идущей в Белоруссию нефти
На ухудшение качества состава нефти из России ранее пожаловались в белорусском концерне «Белнефтехим». В «Транснефти» проблему признали, заверив, что качество должно быть восстановлено к началу следующей недели
Фото: EPA / ТАСС

Российская компания «Транснефть» подтвердила проблемы с качеством нефти, которая идет из России по трубопроводу «Дружба». Об этом РБК сообщил ее представитель Игорь Демин. Проблема, по его словам, должна быть исправлена уже к началу следующей недели. О резком ухудшении качества нефти из России ранее заявлял белорусский концерн «Белнефтехим».

Представители «Транснефти» находятся с его руководством, а также со специалистами нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» и белорусскими НПЗ в постоянном контакте, заверил, реагируя на это, Демин.

«Мы готовы встречаться с нашими белорусскими коллегами, чтобы обсудить ситуацию», — добавил он, заметив, что «Транснефть» ежесуточно мониторит показатели по наличию органических хлоридов, а также проводит анализ арбитражных проб на предмет определения источника «загрязнения».

Политика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России

«По нашим прогнозам, ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику — вторнику (22-23 апреля. — РБК)» — заметил представитель российской компании. Остальных комментариев по поводу ухудшения качества нефти он не привел.​

В пресс-службе «Белнефтехима» прежде утверждали, что в российской экспортной смеси Urals, которая поступает транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба», были обнаружены хлорорганические соединения, «превышающие в десятки раз предельные значения». Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ, допускали в белорусском концерне.

Авторы: Людмила Подобедова, Евгения Маляренко
Теги: «Транснефть», «Дружба», Белоруссия
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