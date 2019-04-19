«Транснефть» назвала сроки улучшения качества идущей в Белоруссию нефти

На ухудшение качества состава нефти из России ранее пожаловались в белорусском концерне «Белнефтехим». В «Транснефти» проблему признали, заверив, что качество должно быть восстановлено к началу следующей недели

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Российская компания «Транснефть» подтвердила проблемы с качеством нефти, которая идет из России по трубопроводу «Дружба». Об этом РБК сообщил ее представитель Игорь Демин. Проблема, по его словам, должна быть исправлена уже к началу следующей недели. О резком ухудшении качества нефти из России ранее заявлял белорусский концерн «Белнефтехим».

Представители «Транснефти» находятся с его руководством, а также со специалистами нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» и белорусскими НПЗ в постоянном контакте, заверил, реагируя на это, Демин.

«Мы готовы встречаться с нашими белорусскими коллегами, чтобы обсудить ситуацию», — добавил он, заметив, что «Транснефть» ежесуточно мониторит показатели по наличию органических хлоридов, а также проводит анализ арбитражных проб на предмет определения источника «загрязнения».

«По нашим прогнозам, ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику — вторнику (22-23 апреля. — РБК)» — заметил представитель российской компании. Остальных комментариев по поводу ухудшения качества нефти он не привел.​