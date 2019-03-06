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Хостелы занимают покомнатную оборону
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Газета
Хостелы занимают покомнатную оборону
Газета № 023 (2978) (0603) Бизнес,
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Хостелы занимают покомнатную оборону
Госдума ужесточает правила предоставления гостиничных услуг
Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий организацию гостиниц в многоквартирных домах. В результате в Москве может закрыться 40% ныне существующих хостелов, а в Петербурге — 80%, предупреждают отельеры
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Во вторник, 5 марта, Госдума одобрила во втором чтении законопроект «О внесении изменений в ст. 17 Жилищного кодекса РФ». Поправка направлена на защиту прав людей, проживающих рядом с хостелами, указано в сообщении Госдумы.

По замыслу депутатов в жилых помещениях не допускается размещения не только промышленных производств, но и гостиниц. Кроме того, в ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса прописывается, что «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».

Понятие «гостиничные услуги» закреплено в законе «Об основах туристской деятельности в РФ». К ним относятся все услуги по предоставлению физическим лицам средств размещения и иных услуг, предусмотренных утвержденными правительством правилами предоставления гостиничных услуг ИП и юридическими лицами. Таким образом, в жилых домах под запрет попадут все виды гостиниц: согласно утвержденному постановлением правительства от 16.02.2019 положению об их классификации, к ним относятся собственно гостиницы, апарт-отели и хостелы.

Обещанного три с лишним года ждут

Законопроект, запрещающий работу хостелов в многоквартирных домах, был внесен в Госдуму депутатом Галиной Хованской и ее коллегами еще в сентябре 2015 года.

В мае 2016-го законопроект был принят в первом чтении. Решающее, второе, чтение затянулось. В октябре 2017 года источники РБК сообщали, что депутаты от «Единой России» Александр Сидякин и Павел Качкаев предложили смягчить законопроект, разрешив открывать хостелы в жилых домах, но с согласия половины жителей дома и при соблюдении санитарных норм. В спор включилось правительство: в апреле 2018 года кабмин внес поправки, разработанные Минстроем: они разрешали открывать хостелы в жилых домах только при согласии собрания собственников.

Однако в феврале 2019 года комитет Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству рекомендовал принять ко второму чтению законопроект в первоначальной концепции.

Сколько хостелов попадает под запрет

У Росстата последние доступные данные о гостиницах и аналогичных средствах размещения датированы 2017 годом: тогда в России насчитывалось 10,9 тыс. гостиниц на 822 тыс. койко-мест. Количество хостелов было в разы меньше — 1,4 тыс. на 105 тыс. койко-мест.

Больше всего хостелов — в Москве и Петербурге, оценивают сами отельеры. По данным Гильдии малых средств размещения, сейчас в Москве работают 403 хостела, из них 40% — в жилых домах. В Петербурге работает 281 хостел, из которых 80% — в жилых домах.

Хостелы — востребованный формат размещения, свидетельствуют данные исследовательской компании Ipsos Comcon. В первом полугодии 2018 года в хостелах останавливались 23,6% россиян, путешествовавших по России и странам СНГ и при этом пользовавшихся гостиничными услугами.

Что делать хостелам в многоквартирных домах

Принятый законопроект «убьет востребованный легальный малый бизнес» гостиниц в жилом фонде, но не помешает вести деятельность нелегальным средствам размещения, указывает президент Гильдии малых средств размещения Яна Бабина. Она полагает, что теперь 80% легального рынка уйдет в тень, а налоговые потери России от запрета хостелов в жилых домах могут составить 16 млрд руб. в год.

Не все хостелы подпадают под запрет — только те, которые располагаются в помещениях, имеющих статус жилых, обращает внимание партнер юридической компании «Нафко» Ирина Мостовая. Теперь собственники хостелов должны переводить помещения в статус нежилых, а сделать они это могут, только если их хостел находится на первом этаже. Готовящийся запрет не должен затронуть новостройки, так как там уже предусмотрены помещения для предпринимательской деятельности как раз на первых этажах, резюмирует юрист.

Но зачастую хостелы располагаются выше первого этажа. И даже в этом случае у них также остается теоретическая возможность продолжить деятельность. Любое средство размещения, которое не является гостиницей, то есть не перечислено в утвержденном правительстве положении о классификации гостиниц, имеет право продолжить работу в жилом доме, считает адвокат, член правления «Лиги хостелов» Наталья Петровская. Однако она признает, что еще предстоит дополнительно конкретизировать в нормативных правовых актах, какие именно это будут средства размещения.

Понятие мест временного проживания, которые не являются гостиницами, есть в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Это могут быть меблированные гостевые комнаты или апартаменты с заправкой постели, сменой постельного белья и ежедневной уборкой, отмечает Петровская. Она полагает, что ​хостелы в многоквартирных жилых домах могут сменить формат — продать двухъярусные кровати и, например, сдавать комнаты по отдельности.​

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: хостелы , законопроект , Галина Хованская
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