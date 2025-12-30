Минобороны Белоруссии показало заступление «Орешника» на боевое дежурство
Прибывший в Белоруссию российский мобильный ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство, видеокадры церемонии опубликовало Минобороны страны в своем телеграм-канале.
«Специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах», — говорится в сообщении.
После проверки ракетный дивизион «Орешник» заступил на боевое дежурство «в назначенных районах на территории нашей страны».
Материал дополняется
