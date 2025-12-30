Силуанов заявил о росте сбора НДФЛ в 2025 году до ₽750 млрд

Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральный бюджет России получит от налога на доходы физлиц (НДФЛ) в 2025 году около ₽750 млрд. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«По сравнению с уровнем прошлого года налог на доход физических лиц прирастет более чем на ₽400 млрд и достигнет порядка ₽750 млрд», — объяснил Силуанов.

При этом дополнительно бюджет получит еще около ₽200 млрд за счет налогообложения депозитных выплат.

Налог на вклады появился в 2021 году, но в течение двух лет россияне были освобождены от его уплаты — в 2021–2022 годах. C 1 января 2023 года действие налоговой льготы завершилось. Первые выплаты по нему поступили в бюджет в 2024 году от тех вкладчиков, которые размещали деньги на депозитах в 2023 году и получили доход, превышающий необлагаемую налогом сумму. По итогам 2023 года эта планка составляла ₽150 тыс., за 2024 год — ₽210 тыс.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что бюджет получил дополнительные доходы за счет повышения общей ставки налога на прибыль компаний с 20 до 25%, которая произошла в этом году. Такое решение принесет федеральному бюджету дополнительные доходы в размере ₽1,7–1,75 трлн.

С 1 января 2026 года в России налог на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 20 до 22% с сохранением льготной ставки 10% для всех социально значимых товаров. По оценке Антона Силуанова, повышение НДС позволит преодолеть негативные последствия инфляционного финансирования дефицита бюджета. Согласно законопроекту, повышение НДС обеспечит дополнительные доходы для федерального бюджета в 2026–2028 годах в размере ₽4,423 трлн: в 2026-м — ₽1,187 трлн, в 2027 году — ₽1,559 трлн, а в 2028-м — ₽1,677 трлн.