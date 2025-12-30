 Перейти к основному контенту
Силуанов заявил о росте сбора НДФЛ в 2025 году до ₽750 млрд

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральный бюджет России получит от налога на доходы физлиц (НДФЛ) в 2025 году около ₽750 млрд. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«По сравнению с уровнем прошлого года налог на доход физических лиц прирастет более чем на ₽400 млрд и достигнет порядка ₽750 млрд», — объяснил Силуанов.

При этом дополнительно бюджет получит еще около ₽200 млрд за счет налогообложения депозитных выплат.

Налог на вклады появился в 2021 году, но в течение двух лет россияне были освобождены от его уплаты — в 2021–2022 годах. C 1 января 2023 года действие налоговой льготы завершилось. Первые выплаты по нему поступили в бюджет в 2024 году от тех вкладчиков, которые размещали деньги на депозитах в 2023 году и получили доход, превышающий необлагаемую налогом сумму. По итогам 2023 года эта планка составляла ₽150 тыс., за 2024 год — ₽210 тыс.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что бюджет получил дополнительные доходы за счет повышения общей ставки налога на прибыль компаний с 20 до 25%, которая произошла в этом году. Такое решение принесет федеральному бюджету дополнительные доходы в размере ₽1,7–1,75 трлн.

С 1 января 2026 года в России налог на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 20 до 22% с сохранением льготной ставки 10% для всех социально значимых товаров. По оценке Антона Силуанова, повышение НДС позволит преодолеть негативные последствия инфляционного финансирования дефицита бюджета. Согласно законопроекту, повышение НДС обеспечит дополнительные доходы для федерального бюджета в 2026–2028 годах в размере ₽4,423 трлн: в 2026-м — ₽1,187 трлн, в 2027 году — ₽1,559 трлн, а в 2028-м — ₽1,677 трлн.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Илья Трапезников
налоги НДФЛ федеральный бюджет
Антон Силуанов фото
Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
