Депутат заявил о планах сделать вакцину от ВПЧ в России бесплатной

Депутат Леонов: вакцину от ВПЧ в России планируют сделать бесплатной к 2027 году

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) планируют сделать бесплатной в России к 2027 году. Ее намерены добавить в национальный календарь прививок, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ТАСС.

«При рассмотрении бюджета на 2027-й и последующие годы нам тоже будет необходимо учесть введение данных вакцин в календарь прививок и определить те суммы, которые необходимы государству для реализации этого календаря», — сказал депутат.

Леонов добавил, что врачебное сообщество ждет появления в национальном календаре прививки от ВПЧ. По словам парламентария, вопрос находится на финальной стадии реализации.

ВПЧ — это одна из самых распространенных групп вирусов, передающихся половым путем. Некоторые типы ВПЧ вызывают доброкачественные образования, такие как бородавки и папилломы, а другие могут привести к развитию рака. Особенно вирус опасен для женщин, так как является основной причиной рака шейки матки и других видов рака половых органов. В настоящее время бесплатно сделать прививку от ВПЧ можно только в рамках региональных программ.

Осенью 2025 года компания «Нанолек» открыла в Кировской области первое в России производство вакцины против вируса папилломы человека. Сейчас предприятие способно производить до 600 тыс. доз в год. После запуска второй линии, который запланирован на 2027-й, производство вырастет до 3 млн доз вакцины ежегодно.