Пекин заявил о виднеющейся впереди «заре мира» на Украине

Китай надеется на достижение всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения по конфликту на Украине, который устранит коренные причины конфликта и обеспечит долгосрочные мир и стабильность в Европе. Об этом 30 декабря заявил министр иностранных дел КНР Ван И на конференции по международной ситуации и дипломатии Китая 2025 года в Пекине.

«Украинский кризис затянулся почти на четыре года. Руководствуясь «четырьмя принципами», предложенными председателем Си Цзиньпином, Китай неуклонно создавал условия для мира и добивался консенсуса. <...> Сейчас окно для переговоров уже открылось, и заря мира уже видна впереди», — заявил Ван И.

Четыре принципа для урегулирования украинского конфликта Си Цзиньпин изложил в апреле 2024 года. Уделять внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска выгоды.

Снизить накал страстей и не подливать масло в огонь.

Создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего обострения напряженности.

Уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздержаться от подрыва стабильности глобальных промышленных и логистических цепочек.

«Хотя путь впереди остается тернистым, Китай готов и дальше играть конструктивную роль и надеется на достижение всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения, которое устранит коренные причины конфликта и обеспечит прочный мир и стабильность в Европе», — заключил министр.

Ранее Пекин заявил о готовности взять на себя конструктивную роль в достижении прекращения огня на Украине и последующего урегулирования кризиса.

В мае 2024 года КНР совместно с Бразилией презентовали свой «мирный план» по урегулированию конфликта на Украине. Он предполагает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения, обмен военнопленными и отказ от расширения зоны боев. План был отвергнут Украиной, США и Евросоюзом. В Кремле в 2023 году заявили, что приветствуют любые мирные инициативы, в том числе и из Китая. Президент России Владимир Путин называл позицию Пекина «объективной, справедливой и сбалансированной».

В августе 2024 года Китай предложил ЮАР скоординировать совместные усилия по урегулированию российско-украинского конфликта. Так, ЮАР высоко оценила челночную дипломатию Пекина. В Претории заявили, что страны глобального Юга должны укреплять взаимодействие для формирования «справедливой и беспристрастной позиции».