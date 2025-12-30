Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств
Правительство России продлило упрощенный порядок государственной регистрации отдельных лекарств до 1 января 2036 года и медицинских изделий до 31 декабря 2028 года. Изменения коснулись лекарств, используемых в чрезвычайных ситуациях, и медицинских изделий, применяемых при профилактике и лечении заболеваний, опасных для окружающих. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее упрощенный порядок регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий действовал до 1 января 2028 года. В пресс-службе правительства уточнили, что увеличения сроков действия процедуры позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медизделий, который оказался под влиянием санкций.
Упрощенный порядок регистрации лекарств позволяет фармацевтическим и медицинским компаниям за короткие сроки оформлять необходимые документы, чтобы быстрее выводить медикаменты и медицинские изделия на рынок. В правительстве считают, что такой подход позволит избежать дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.
Перечень лекарств, которые можно будет зарегистрировать в ускоренном порядке, определяет специальная межведомственная комиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы и Федеральной таможенной службы.
В сентябре Минздрав России начал разрабатывать список «стратегически значимых лекарственных средств». Перечень будет состоять из двух разделов, для каждого из которых установят свои критерии.
