Коннор Макдэвид повторил рекорд XXI века в НХЛ по очкам за один месяц
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид повторил рекорд XXI века в НХЛ по количеству набранных очков за один календарный месяц. В матче против «Виннипег Джетс» (3:1) капитан канадского клуба сделал результативную передачу.
Теперь на счету 28-летнего канадца 33 очка (13 шайб + 20 передач) в 13 матчах. Ранее такую же результативность за месяц демонстрировал только нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос в апреле 2022 года. За последние 30 лет больше очков за месяц набирал лишь Марио Лемье (37 в декабре 1995 года).
После 40 сыгранных матчей в активе Макдэвида 69 очков (24 + 45). Эта статистика делает его лучшим бомбардиром чемпионата. На втором месте идет Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (66 очков: 32 + 34).
«Эдмонтон Ойлерз» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 46 очков.
