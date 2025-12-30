 Перейти к основному контенту
Коннор Макдэвид повторил рекорд XXI века в НХЛ по очкам за один месяц

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» набрал 33 очка в декабре. Последний раз подобное удавалось Стивену Стэмкосу в апреле 2022 года
Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвид (Фото: Abbie Parr / AP / TASS)

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид повторил рекорд XXI века в НХЛ по количеству набранных очков за один календарный месяц. В матче против «Виннипег Джетс» (3:1) капитан канадского клуба сделал результативную передачу.

Теперь на счету 28-летнего канадца 33 очка (13 шайб + 20 передач) в 13 матчах. Ранее такую же результативность за месяц демонстрировал только нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос в апреле 2022 года. За последние 30 лет больше очков за месяц набирал лишь Марио Лемье (37 в декабре 1995 года).

После 40 сыгранных матчей в активе Макдэвида 69 очков (24 + 45). Эта статистика делает его лучшим бомбардиром чемпионата. На втором месте идет Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (66 очков: 32 + 34).

«Эдмонтон Ойлерз» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 46 очков.

Екатерина Халимовская
Хоккей НХЛ Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид
