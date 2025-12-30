КТК приостановил перевалку нефти в Черном море из-за шторма

Консорциум с 29 декабря приостановил перевалку нефти на терминале в Черном море из-за неблагоприятных метеоусловий и затоваривания резервуаров. Грузоотправители получили уведомления о временной приостановке операций

Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с 29 декабря приостановил перевалку нефти на терминале в Черном море из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщила пресс-служба консорциума.

«Прием нефти также был остановлен 29.12.2025 в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья», — уточнили представители КТК.

Ограничения в консорциуме объяснили необходимостью исключить возникновение аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти. Грузоотправители получили уведомления о сложившейся ситуации. О стабильном возобновлении работы нефтепровода и возвращении к штатному режиму отгрузки нефти сообщат дополнительно, добавили в пресс-службе.

Представители консорциума отметили, что на ритмичность отгрузок также повлияли последствия атаки беспилотного катера на ВПУ-2 в конце ноября и проведение ранее начатых ремонтных работ на ВПУ-3, осложненных тяжелыми зимними гидрометеорологическими условиями.

Согласно данным Единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО), 30 декабря в Черном море порывы ветра достигают более 20 м/с.

Трубопроводная система КТК — один из крупнейших энергетических проектов в СНГ. Ее протяженность от Тенгиза до Новороссийска составляет 1511 км. По этому маршруту транспортируется свыше двух третей казахстанской экспортной нефти, а также нефть с российских месторождений, включая Каспийский регион. Морской терминал КТК оборудован тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), которые обеспечивают безопасную загрузку танкеров на значительном удалении от берега.

В ночь на 29 ноября на морской терминал КТК была совершена атака с использованием беспилотных катеров. В результате серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2, которое пришлось вывести из эксплуатации до завершения ремонтных работ.

Из-за инцидента погрузка нефти на терминале была временно приостановлена, танкеры отведены за пределы акватории. Пострадавших среди персонала и подрядчиков не было, утечек нефти в море не зафиксировали. Для обеспечения поставок нефти были активированы альтернативные маршруты экспорта.