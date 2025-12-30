 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

КТК приостановил перевалку нефти в Черном море из-за шторма

Консорциум с 29 декабря приостановил перевалку нефти на терминале в Черном море из-за неблагоприятных метеоусловий и затоваривания резервуаров. Грузоотправители получили уведомления о временной приостановке операций
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с 29 декабря приостановил перевалку нефти на терминале в Черном море из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщила пресс-служба консорциума.

«Прием нефти также был остановлен 29.12.2025 в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья», — уточнили представители КТК.

Ограничения в консорциуме объяснили необходимостью исключить возникновение аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти. Грузоотправители получили уведомления о сложившейся ситуации. О стабильном возобновлении работы нефтепровода и возвращении к штатному режиму отгрузки нефти сообщат дополнительно, добавили в пресс-службе.

Представители консорциума отметили, что на ритмичность отгрузок также повлияли последствия атаки беспилотного катера на ВПУ-2 в конце ноября и проведение ранее начатых ремонтных работ на ВПУ-3, осложненных тяжелыми зимними гидрометеорологическими условиями.

Согласно данным Единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО), 30 декабря в Черном море порывы ветра достигают более 20 м/с.

Трубопроводная система КТК — один из крупнейших энергетических проектов в СНГ. Ее протяженность от Тенгиза до Новороссийска составляет 1511 км. По этому маршруту транспортируется свыше двух третей казахстанской экспортной нефти, а также нефть с российских месторождений, включая Каспийский регион. Морской терминал КТК оборудован тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), которые обеспечивают безопасную загрузку танкеров на значительном удалении от берега.

Минэнерго Казахстана оценило работу систем безопасности КТК при атаке
Политика

В ночь на 29 ноября на морской терминал КТК была совершена атака с использованием беспилотных катеров. В результате серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2, которое пришлось вывести из эксплуатации до завершения ремонтных работ.

Из-за инцидента погрузка нефти на терминале была временно приостановлена, танкеры отведены за пределы акватории. Пострадавших среди персонала и подрядчиков не было, утечек нефти в море не зафиксировали. Для обеспечения поставок нефти были активированы альтернативные маршруты экспорта.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Плугина Ирина
КТК нефть штормовое предупреждение приостановка работы
Материалы по теме
Reuters узнал, куда Казахстан перенаправит нефть после ударов по КТК
Политика
Казахстан предупредил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК
Политика
Казахстан ускорил покупку причалов после атаки на КТК в Новороссийске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
IBU не отреагировал на запрос СБР о допуске российских юниоров Спорт, 13:14
Сколько заключенных помиловал Лукашенко в 2025 году. Инфографика Политика, 13:10
Между Москвой и Минском запустят ночные безостановочные «Ласточки» Общество, 13:08
Гиперлокальный супермаркет: какие новые форматы развивают ретейлеры Отрасли, 13:02
Как мошенники обманывали водителей в 2025 году. Самые нетривиальные схемы Авто, 13:01
Как подстраховаться директору, чтобы не получить претензию и увольнения Компании, 13:00
Российский рынок СИЗ по итогам 2025 года вырастет на 10% Компании, 13:00
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Песков назвал доверительным диалог Путина и Трампа Политика, 12:56
ФСБ сообщила о задержании в трех регионах еще одной группы белхороевцев Политика, 12:51
Как оптимизация инфраструктуры влияет на работу видеосервисов Отрасли, 12:43
Фигурист Галлямов грубо отреагировал на критику со стороны Губерниева Спорт, 12:40
Песков ответил на вопрос об уликах по атаке дронов на резиденцию Путина Политика, 12:40
СК передал в суд дело блогера Маркаряна о реабилитации нацизма Общество, 12:38
Первая стадия — энтузиазм. 5 шагов к полному выгоранию Образование, 12:38