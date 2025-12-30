 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Минобороны выпустило приказ о круглогодичном призыве на военную службу

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Минобороны России выпустило приказ о круглогодичном призыве граждан на срочную военную службу. Приказ за подписью министра обороны Андрея Белоусова ведомство обнародовало в телеграм-канале.

Он издан во исполнение соответствующего указа президента Владимира Путин и касается призыва в 2026 году, а также увольнения граждан, проходящих срочную службу.

«Во исполнение Указа Президента Российской Федерации <...> приказываю: командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организацию и проведение с 1 января по 31 декабря 2026 г. призыва на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом <...> «О воинской обязанности и военной службе» <...> призыву на военную службу», — сказано в документе.

Материал дополняется

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
