Дюков в январе обсудит с главой УЕФА его возможный приезд в Россию

Глава РФС ранее говорил, что собирается пригласить Чеферина на один из матчей сборной России

Александр Дюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Глава РФС Александр Дюков в январе обсудит с президентом УЕФА Александером Чеферином его возможный приезд в Россию. Об этом Дюков рассказал ТАСС.

«Еще обсудим с Александером Чеферином его приезд в Россию. В январе планируется одно футбольное мероприятие, на котором у нас будет возможность пообщаться в том числе на эту тему», — сказал Дюков.

Дюков ранее говорил, что собирается пригласить президента УЕФА на один из матчей сборной России.

На прошлой неделе Дюков заявил о надеждах на возвращение российских сборных и клубов в официальные международные соревнования в следующем году.

Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.

Чеферин в начале сентября заявил Politico, что «в ситуации с Россией и Украиной было очень сильное давление со стороны политиков», но лично он не сторонник отстранения спортсменов.