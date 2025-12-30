 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Дюков в январе обсудит с главой УЕФА его возможный приезд в Россию

Глава РФС ранее говорил, что собирается пригласить Чеферина на один из матчей сборной России
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Глава РФС Александр Дюков в январе обсудит с президентом УЕФА Александером Чеферином его возможный приезд в Россию. Об этом Дюков рассказал ТАСС.

«Еще обсудим с Александером Чеферином его приезд в Россию. В январе планируется одно футбольное мероприятие, на котором у нас будет возможность пообщаться в том числе на эту тему», — сказал Дюков.

Дюков ранее говорил, что собирается пригласить президента УЕФА на один из матчей сборной России.

На прошлой неделе Дюков заявил о надеждах на возвращение российских сборных и клубов в официальные международные соревнования в следующем году.

Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.

Чеферин в начале сентября заявил Politico, что «в ситуации с Россией и Украиной было очень сильное давление со стороны политиков», но лично он не сторонник отстранения спортсменов.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Александр Дюков УЕФА Александер Чеферин
Дюков Александр фото
Дюков Александр
бизнесмен
13 декабря 1967 года
