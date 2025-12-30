 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минтранс представил карту путешествия Деда Мороза по России

Минтранс и Росавиация запустят 31 декабря интерактивную карту, которая в реальном времени покажет предновогоднее путешествие Деда Мороза из Великого Устюга через все 11 часовых поясов России
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Минтранс совместно с Росавиацией запустят интерактивную карту предновогоднего путешествия Деда Мороза по России, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Сервис в реальном времени покажет движение сказочных саней из Великого Устюга через все 11 часовых поясов России.

«Новый год — время, когда чудеса становятся реальностью, а расстояния стираются. Этот проект, реализованный Росавиацией, — символ того, как транспортная система, подобно волшебным саням, связывает в единое целое огромную страну», — заявил министр транспорта Андрей Никитин.

Отслеживание маршрута начнется 31 декабря в 9:00 мск — сейчас на сайте указан обратный отсчет. Иконка Деда Мороза будет появляться в ключевых городах каждого часового пояса ровно в полночь по местному времени. Публикации о передвижении саней будут выходить каждый час и сопровождаться видеопоздравлениями работников транспортной отрасли из городов на маршруте.

В Минтрансе отметили, что цель предновогодней акции — подчеркнуть роль транспортной системы в «пространственной связности России». «Она показывает, что, несмотря на масштабные расстояния, вся Россия объединена в одну большую семью, готовую вместе встретить новогоднее чудо», — добавили в ведомстве.

Огни, весы с мандаринами и Гринч: как выглядит Москва перед Новым годом
Общество

Подобная традиция существует и в США, где пользователи следят за передвижением Санта-Клауса. Сервис NORAD Tracks Santa был запущен в 1955 году. Программа организуется Объединенным командованием воздушно-космической обороны североамериканского континента. В этом году Санта-Клаус в рамках 70-го по счету рождественское турне пролетел над Москвой. Его путешествие началось с Чукотки и охватило регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала и европейской части России, включая Якутск, Екатеринбург, Волгоград, Санкт-Петербург и Москву.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина, Герман Костринский Герман Костринский
Минтранс Дед Мороз Новый год карта интерактив Росавиация
Андрей Никитин фото
Андрей Никитин
министр транспорта России
26 ноября 1979 года
Материалы по теме
Большой театр назвал места трансляции «Щелкунчика» под Новый год
Общество
Метро Москвы и Петербурга будут работать круглосуточно в Новый год
Общество
«Авито» раскрыло самые популярные направления для поездок на Новый год
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств Общество, 11:41
Минобороны выпустило приказ о круглогодичном призыве на военную службу Общество, 11:37
Минобороны Белоруссии показало заступление «Орешника» на боевое дежурство Политика, 11:36
Дюков в январе обсудит с главой УЕФА его возможный приезд в Россию Спорт, 11:30
Когда желание быть лучше всех мешает жить, и как с ним справиться Образование, 11:27
Минтранс представил карту путешествия Деда Мороза по России Общество, 11:27
Депутат заявил о планах сделать вакцину от ВПЧ в России бесплатной Общество, 11:21
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Названы районы Москвы с самым доступным вторичным жильем Недвижимость, 11:20
Силуанов заявил о росте сбора НДФЛ в 2025 году до ₽750 млрд Финансы, 11:17
Мосбиржа будет проводить торги в дни некоторых официальных праздников Инвестиции, 11:16
Ускорение роста цен в конце года. Справится ли с ним ставка ЦБПодписка на РБК, 11:15
Минобороны Тайваня заявило о готовности ответить на военные учения Китая Политика, 11:13
Этим «европейцам» не страшен утильсбор. Мы нашли шесть классных вариантов Авто, 11:10
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 11:05