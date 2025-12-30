Минтранс представил карту путешествия Деда Мороза по России

Минтранс и Росавиация запустят 31 декабря интерактивную карту, которая в реальном времени покажет предновогоднее путешествие Деда Мороза из Великого Устюга через все 11 часовых поясов России

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Минтранс совместно с Росавиацией запустят интерактивную карту предновогоднего путешествия Деда Мороза по России, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Сервис в реальном времени покажет движение сказочных саней из Великого Устюга через все 11 часовых поясов России.

«Новый год — время, когда чудеса становятся реальностью, а расстояния стираются. Этот проект, реализованный Росавиацией, — символ того, как транспортная система, подобно волшебным саням, связывает в единое целое огромную страну», — заявил министр транспорта Андрей Никитин.

Отслеживание маршрута начнется 31 декабря в 9:00 мск — сейчас на сайте указан обратный отсчет. Иконка Деда Мороза будет появляться в ключевых городах каждого часового пояса ровно в полночь по местному времени. Публикации о передвижении саней будут выходить каждый час и сопровождаться видеопоздравлениями работников транспортной отрасли из городов на маршруте.

В Минтрансе отметили, что цель предновогодней акции — подчеркнуть роль транспортной системы в «пространственной связности России». «Она показывает, что, несмотря на масштабные расстояния, вся Россия объединена в одну большую семью, готовую вместе встретить новогоднее чудо», — добавили в ведомстве.

Подобная традиция существует и в США, где пользователи следят за передвижением Санта-Клауса. Сервис NORAD Tracks Santa был запущен в 1955 году. Программа организуется Объединенным командованием воздушно-космической обороны североамериканского континента. В этом году Санта-Клаус в рамках 70-го по счету рождественское турне пролетел над Москвой. Его путешествие началось с Чукотки и охватило регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала и европейской части России, включая Якутск, Екатеринбург, Волгоград, Санкт-Петербург и Москву.