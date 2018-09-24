Свои опаснее чужих

Компания InfoWatch проанализировала причины утечки корпоративных данных

В первой половине 2018 года компании потеряли по вине собственных сотрудников втрое больше данных, чем в результате внешних хакерских атак. Но с 2017 года количество потерянных данных сократилось более чем в три раза

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В первой половине текущего года 64,5% случаев утечек данных произошло по вине внутренних нарушителей — сотрудников самих пострадавших организаций. Об этом говорится в отчете аналитического центра компании InfoWatch (занимается вопросами информационной безопасности) «Глобальное исследование утечек конфиденциальной информации в первом полугодии 2018 года» (есть в распоряжении РБК). Внешние атаки становились причиной утечек вдвое реже — только в 35,5% случаев. Для сравнения, в первом полугодии 2017-го внешние факторы вызвали утечку информации в 43,7% случаев, а внутренние — в 56,3%.

Всего из общего числа утечек данных в первой половине 2018 года 53,5% случаев составляют те, когда виновником стал рядовой, «непривилегированный» сотрудник, в 3,5% случаев — подрядчик, в 2,3% — руководитель, в 1,9% — бывший сотрудник и в 1,2% — системный администратор. По мнению специалистов InfoWatch, внутренние утечки имеют для компании «несоизмеримо больший риск», так как негативные последствия от таких утечек больше, чем от внешних. Это связано с тем, что внешние атаки нацелены на «однородные данные»: сведения о пользователях сервиса или информацию о тех, кто воспользовался той или иной услугой. В результате утечки, произошедшей по вине персонала, могут быть скомпрометированы любые данные, включая те, которые являются для компании наиболее чувствительными, считают эксперты InfoWatch.

Исследование было проведено на основе базы данных InfoWatch, пополняемой специалистами компании с 2004 года: данные берутся из публичных сообщений в СМИ и других источниках об утечках от коммерческих, некоммерческих и госорганизаций.​

Всего в первой половине 2018-го была опубликована информация о 1039 таких случаях — на 12% больше, чем в аналогичном периоде 2017-го (925). В ходе этих инцидентов было скомпрометировано 2,39 млрд записей — персональных и платежных данных, среди которых данные пластиковых карт, номера социального страхования и другая подобная информация. Тем не менее в первом полугодии 2017 года, несмотря на меньшее количество сообщений, количество скомпрометированных записей было значительно больше — 7,78 млрд.

При этом количество данных, потерянных по вине сотрудников, уменьшилось на 32% — 1,6 млрд записей, а тех, что были намеренно украдены злоумышленниками, сократилось в десять раз, составив 0,56 млрд записей. Эксперты InfoWatch считают, что сильное сокращение количества данных, скомпрометированных по вине внешнего источника, связано с усилением административного воздействия со стороны государства на организации, в которых произошла утечка. «Ощутимые штрафные санкции против таких организаций, имевшие место быть многократно в начале 2018 года, очевидно, заставили руководство компаний, обрабатывающих большие объемы данных, задуматься о повышении уровня защиты информации ограниченного доступа», — говорится в исследовании.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Что утекает

В основном — 69% случаев — утекают персональные данные сотрудников и клиентов. Следующий большой сегмент — это платежная информация, на ее долю пришлось 21,3% случаев утечек в первой половине 2018-го. Еще 5,3 и 4,4% приходятся на государственную тайну и коммерческую тайну соответственно.

По каналу утечек лидирует категория «Сеть» с долей 69,8%. Сюда входят утечки через браузер или облачное хранилище. Почти 11% приходится на бумажные документы, а 9,4% — на утечки через электронную почту. В остальных случаях утечки происходили через мессенджеры, съемные носители (флеш-карты), мобильные устройства, а также при потере или краже оборудования. Причем в случае умышленной атаки кража информации через Сеть происходила в 87,5% случаев, а если виноват был сотрудник, то эта категория сокращалась до 51,8%, оставляя 18,2 и 15,5% электронной почте и бумажным документам соответственно.

Кроме того, специалисты InfoWatch выделили в первой половине текущего года 21 случай «мегаутечек» — таких, когда было потеряно более 10 млн записей за раз. На долю такого рода утечек приходится 97% всех случаев потери данных.

Спрос на информацию

Заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин сообщил РБК, что в случае с утечками в России более распространены не высокотехнологичные хакерские взломы, а банальные хищения. Однако наибольший вред компаниям все же наносят высокотехнологичные хакеры — кражи денег, информации или саботаж и диверсии через вирус-шифровальщики. Впрочем, угрозы «изнутри» тоже есть, считает Никитин.

«Бывает, что злоумышленники самостоятельно отключают DLP-системы (комплекс контроля и мониторинга пересылаемой и хранимой информации), поскольку они же и являются администраторами подобных систем. Базу клиентов могут слить те, кто имеет к ней доступ, например менеджеры по продажам. Защита от таких утечек заключается не только во внедрении DLP-систем, но и в правильной мотивации персонала и корпоративной культуре», — сказал он.

Несмотря на то что DLP-системы способны отслеживать каждый клик сотрудника в офисе, «такие системы предназначена не для защиты от злоумышленников, а именно от непреднамеренного инсайда», они не в состоянии отследить «человеческий фактор», уточняют в Group-IB: «Заинтересованный сотрудник может просто сфотографировать какие-либо важные документы на личный телефон или другое мобильное устройство и переслать злоумышленнику».​

По словам руководителя экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексея Новикова, доля атак, направленных на получение данных, во втором квартале 2018 года продолжила расти (по отношению к первому кварталу текущего года).

«В 40% киберинцидентов злоумышленники были нацелены на получение информации, а в 39% — на финансовую выгоду. По нашим данным, 59% всех предложений о продаже данных — учетные записи пользователей для доступа к различным ресурсам, в том числе к банковским приложениям», — рассказал Новиков. Он также отметил, что учетные данные могут продаваться поштучно по цене до $10 или целыми партиями до нескольких миллионов записей, стоимость которых достигает «сотен долларов». «Поэтому вслед за атакой, в которой была получена информация, довольно скоро может последовать новая — на владельцев этих данных или на компанию, учетные данные сотрудников которой были скомпрометированы. Чтобы минимизировать количество утечек и мошенничество, в первую очередь необходимо повышать осведомленность пользователей в вопросах сохранения учетных записей», — заключил он.