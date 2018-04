Трамп вооружился политиком кнута

Джон Болтон вступил в должность советника президента США по нацбезопасности

В разгар кризиса в отношениях США с Россией, Ираном и КНДР советником Трампа по национальной безопасности стал Джон Болтон, призывавший Вашингтон первым нанести удар по Пхеньяну и применить к Москве «непропорциональные» меры

Джон Болтон (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

9 апреля на пост советника президента США по национальной безопасности заступил 69-летний Джон Болтон. Он стал уже третьим человеком на этом посту за время недолгого правления Дональда Трампа. После инаугурации в январе прошлого года Трамп назначил советником по нацбезопасности генерала Майкла Флинна, однако тот ушел в отставку, после того как началось расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США. Флинна сменил Герберт Макмастер, тоже генерал. Однако в марте Трамп решил его уволить и тогда же сообщил, что вакантный пост займет Болтон.

В США советник по национальной безопасности выступает в качестве одного из наиболее приближенных к главе государства должностных лиц. Его полномочия четко не определены, а кабинет советника находится в западном крыле Белого дома. Назначается президентом, и в отличие от госсекретаря или министра обороны для его утверждения не нужно проводить слушания в конгрессе. Советник ​участвует в заседаниях Совета нацбезопасности, который возглавляет президент, а также регулярно принимает участие в совещаниях с участием госсекретаря и Минобороны. Болтон, как и его предшественники, будет иметь постоянный личный доступ к президенту.

Стивен Хэдли, занимавший этот пост во время второго срока Джорджа Буша-младшего, называл свою должность лучшей среди связанных с внешней политикой. «Вы первым видите президента, когда он появляется в своем кабинете для работы, и последним — перед тем, как он принимает важнейшие решения в сфере внешней политики или национальной безопасности. Скорее всего, именно вы тот человек, который знает, что у президента на уме по этим вопросам», — говорил Хэдли.

Из юристов в политики

​У Болтона репутация «ястреба» и сторонника жестких мер, пишут The New York Times и другие издания. Сам Болтон, характеризуя метод работы, признавал, что между кнутом и пряником всегда выбирает кнут.

Болтон окончил Йельский университет, работал в юридических фирмах. На госслужбу впервые попал в начале 1980-х: работал в администрации президента Рональда Рейгана сначала как генеральный юрисконсульт, а потом как заместитель администратора программного и стратегического планирования в Агентстве США по международному развитию (USAID). Позже был помощником госсекретаря по делам международных организаций. После поражения Джорджа Буша-старшего на выборах в 1992 году Болтон вернулся к юридической практике.

Работавшие с Болтоном бывшие сенаторы характеризуют его как обладателя «непревзойденного интеллекта и острого чувства юмора».

При президенте Джордже Буше-младшем Болтон занимал должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности (2001–2005 годы), потом более года исполнял обязанности постоянного представителя США при ООН. На пост он так и не был номинирован официально, так как сенат его не утвердил бы, пишет The New York Times. Кресло замгоссекретаря Болтон, как писало издание The Nation, получил за активные действия во время подсчета голосов на выборах президента 2000 года. «Я из команды Буша — Чейни, и я здесь, чтобы остановить подсчет», — цитируют The Nation и другие издания ставшую крылатой фразу Болтона, с которой он зашел на один из участков во Флориде, чтобы прекратить подсчет голосов. Задачей штаба Джорджа Буша-младшего было дождаться решения Верховного суда, который постановил прекратить последний пересчет, после чего победа досталась Бушу, а не его сопернику от демократов Альберту Гору. Отработав в администрации Буша-младшего до 2007 года, Болтон ушел и вновь вернулся к юридической практике, начал активно публиковаться и выступать на внешнеполитические темы.

Джон Болтон (слева) и Джордж Буш-младший (Фото: Larry Downing / Reuters)

За время работы на посту заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями Болтон активно боролся за выход США из договора с Россией о противоракетной обороне. Это решение Вашингтона президент России Владимир Путин до сих пор называет недальновидным, спровоцировавшим ухудшение отношений двух стран. Болтон также был активным сторонником военной кампании США в Ираке.

Назначение критика России и Ирана советником по нацбезопасности может углубить раскол между Вашингтоном и Москвой, сказал РБК первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. «К сожалению, мы его знаем как не очень большого друга нашей страны, мягко говоря. Тем не менее я думаю, что мы должны быть готовы работать с любым чиновником в Белом доме. Кто знает, может, он поймет, что так дальше продолжаться не может», — отметил он.

Непропорциональные меры

​В последние годы Болтон активно высказывался на внешнеполитические темы, в том числе выступал за жесткие действия в отношении России. «Я не думаю, что ответ должен быть пропорциональным, я думаю, что он должен быть очень непропорциональным», — говорил он в феврале этого года о том, какие санкции должны быть введены в отношении России за вмешательство в выборы. Также Болтон обвинял Москву в поддержке Сирии, альянсе с Ираном, подрыве санкционного режима с Северной Кореей (Москва эти обвинения отрицает). «Российское проникновение на Ближнем Востоке имело очень значительные последствия. Они [Россия] в союзе с самым важным мировым спонсором терроризма» — так, например, Болтон охарактеризовал отношения России и Ирана ( цитаты по The Washington Post ).

Новый советник по нацбезопасности также призывал не тратить время на переговоры с КНДР, так как «цена переговоров — потеря времени». «Они ошибаются. Угроза неминуема <...> учитывая пробелы в данных разведки по КНДР, мы не должны ждать до последней минуты», — призывал он не дожидаться, пока КНДР обзаведется ядерным оружием, способным поразить США, а ударить первыми (цитата по The Wall Street Journal).

Болтон критиковал и заключенную международным сообществом и Тегераном сделку по ядерной программе. В мае президент Трамп должен принять решение о том, разорвать сделку или нет. Назначение Болтона повышает вероятность, что президент США пойдет на разрыв.

Позиция Болтона может осложнить и переговоры с Пхеньяном. Ранее Трамп заявил о намерении провести саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако жесткие высказывания Болтона могут оказать влияние на переговоры. В Пхеньяне Болтона хорошо знают: государственное информагентство ЦТАК еще в бытность его сотрудником администрации Буша-младшего называло его «кровопийцей».

По некоторым проблемам Болтон высказывается даже жестче Трампа. «Соображения, что русские могут помочь в борьбе с терроризмом, я думаю, оторваны от реальности», — комментировал он в феврале позицию президента США. Он также выступал за скорейшее отправление летального оружия на Украину и ускоренное обретение Киевом членства в НАТО.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что назначение Болтона не приведет к позитивным изменениям во внешней политике США. «Либо изменения будут, но только к худшему. Болтон еще более радикален и категоричен в своих подходах даже по сравнению со своим предшественником [Гербертом] Макмастером, не говоря уже о [Майкле] Флинне. И он столь же непредсказуем в своих действиях, как и сам Трамп. Они в этом смысле очень друг другу подходят», — сказал Косачев РБК. По словам сенатора, США при Болтоне могут продолжить санкционное давление на Россию «вплоть до попыток разрушить нашу банковскую систему, отключив нас от системы SWIFT».