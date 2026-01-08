Два человека погибли в результате стрельбы у церкви в США
В результате стрельбы в американском городе Солт-Лейк-Сити два человека погибли, еще шестеро пострадали. Об этом сообщила городская полиция в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
На видеозаписи с камер наблюдения показана оцепленная полицией улица.
«Подозреваемые пока не выявлены, но наши офицеры получили веские зацепки и работают над выявлением причастных», — говорится в сообщении правоохранительных органов.
Как пишет ABC News, стрельба произошла возле здания церкви, где проходила похоронная церемония.
В декабре 2025 года в результате стрельбы в Брауновском университете в Род-Айленде погибли два человека, еще около 20 получили ранения. Через четыре дня 48-летнего стрелка Клаудио Мануэль Невеш Валенте нашли мертвым на складе.
После инцидента США приостановили программу розыгрыша грин-карт. По утверждению министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, подозреваемый в стрельбе въехал в США по этой программе.
