Два человека погибли в результате стрельбы у церкви в США

Video

В результате стрельбы в американском городе Солт-Лейк-Сити два человека погибли, еще шестеро пострадали. Об этом сообщила городская полиция в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

На видеозаписи с камер наблюдения показана оцепленная полицией улица.

«Подозреваемые пока не выявлены, но наши офицеры получили веские зацепки и работают над выявлением причастных», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Как пишет ABC News, стрельба произошла возле здания церкви, где проходила похоронная церемония.

В декабре 2025 года в результате стрельбы в Брауновском университете в Род-Айленде погибли два человека, еще около 20 получили ранения. Через четыре дня 48-летнего стрелка Клаудио Мануэль Невеш Валенте нашли мертвым на складе.

После инцидента США приостановили программу розыгрыша грин-карт. По утверждению министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, подозреваемый в стрельбе въехал в США по этой программе.