Как справляются с энергетическим кризисом в Северной Корее

Последние 25 лет КНДР живет в режиме хронической нехватки электроэнергии. Корейцы научились решать проблему в домах за счет возобновляемых источников, но промышленность продолжает страдать от энергетического кризиса

Наверное, многие видели снимок Корейского полуострова, сделанный ночью из космоса, эта фотография воспроизводится очень часто. На снимке поражает контраст между Южной Кореей, которая вся залита светом, и КНДР, которая практически полностью погружена во тьму. Контраст таков, что часто можно услышать даже обвинения: дескать, речь идет о пропагандистском фотошопе. Но это не так: посещение Северной Кореи в общем подтверждает объективность снимка — подавляющее большинство северокорейских городов по ночам погружено в полный мрак.

Впрочем, ситуация в КНДР сейчас быстро меняется, и не исключено, что в ближайшем будущем на ночных улицах северокорейских городов станет намного светлее.

Японское наследство

При взгляде на снимок трудно представить, что 70 лет назад ситуация была прямо противоположной. Когда в 1948 году была официально провозглашена Корейская Народно-Демократическая Республика, в самом центре герба нового государства разместили изображение гидроэлектростанции. В те времена по уровню развития энергетики Северная Корея оставляла далеко позади не только всех своих восточноазиатских соседей, но и южную половину страны. По состоянию на 1944 год на северную часть полуострова приходилось 85% всего производства электроэнергии в Корее. Именно поэтому раздел страны стал серьезным ударом для экономики Южной Кореи, которая оказалась в состоянии затяжного энергетического кризиса.

Производили электроэнергию в основном мощные гидроэлектростанции, построенные японцами в 1930–1945 годах на пограничной с Китаем реке Ялу. ГЭС и сейчас продолжают играть решающую роль в северокорейской энергетике: на гидростанции приходится 52% всего производства, хотя в последние десятилетия доля ископаемых видов топлива, в основном угля, значительно возросла.

Тем не менее история северокорейской энергетики после 1945 года была временем упадка: отрасли просто не уделяли должного внимания. Сначала руководство КНДР почивало на лаврах, наслаждаясь положением энергетической сверхдержавы Восточной Азии, а когда в середине 1970-х этот статус постепенно растаял, обнаружилось, что у правительства нет средств, чтобы выправить ситуацию.

Борьба с дефицитом

На протяжении нескольких десятилетий советская помощь позволяла избегать энергетической катастрофы. Но в начале 1990-х помощь поступать перестала. Отсутствие запчастей и невозможность должным образом обслуживать оборудование электростанций, к тому времени безнадежно уставшее и устаревшее, привело к тому, что города все чаще стали погружаться в полную темноту. Последние 25 лет КНДР существует в режиме постоянных веерных отключений и хронической нехватки электроэнергии.

Этот дефицит даже оказал влияние на зарождающийся рынок недвижимости: квартиры на верхних этажах в КНДР стоят меньше, поскольку лифты работают в лучшем случае несколько часов в день, да и водоснабжение здесь может стать проблемой. Сейчас по производству электроэнергии на душу населения Северная Корея отстает от Южной более чем в десять раз (750 кВт·ч​ против 9 тыс. кВт·ч​).

Но не все так мрачно, как думают многие: в последние годы ситуация в северокорейской энергетике, как и в экономике в целом, улучшается. За период с 2000 года производство электроэнергии, по некоторым оценкам, увеличилось примерно на 15–20%. Это отражает постепенное укрепление северокорейской экономики, заметно ускорившееся после 2011 года. Кроме того, корейцы научились приспосабливаться к постоянной нехватке энергии, проявляя чудеса изобретательности.

Генерация на дому

Казалось бы, решением всех проблем мог бы стать простейший дизельный мини-генератор. Они в изобилии производятся в Китае, откуда в больших количествах завозятся в КНДР. В китайских городах, располагающихся на границе с КНДР, есть множество магазинов, которые специализируются именно на продаже мини-генераторов северокорейским потребителям и челнокам-перекупщикам. Помимо стандартных дизельных там можно найти и генераторы, которые приводятся в движение педалями.

Однако у мини-генератора как у источника электроэнергии для индивидуального хозяйства есть недостатки. Во-первых, дизельное топливо стоит дорого. После того как в начале нулевых розничная торговля жидким топливом перешла в руки частного бизнеса, проблем с тем, чтобы найти топливо, не осталось, но понадобилось найти деньги на это топливо.

Во-вторых, не отличаются генераторы и надежностью, хотя в последнее время продукция китайских машиностроителей стала подводить реже.

Третья и главная проблема — шум. Мини-генератор устанавливается либо во дворе малоэтажного дома, либо на балконе в многоэтажном доме. А работающий генератор сильно шумит, раздражая соседей. Поэтому только владельцы больших приусадебных участков могут позволить себе держать генераторы включенными несколько часов подряд.

Это означает, что энергии, производимой генератором, не хватает на то, чтобы обеспечить работу многих видов бытовой техники, в частности холодильников и кондиционеров. Последние лет 15 холодильник в Северной Корее стал важным символом житейского успеха и превратился в обязательную черту интерьера в зажиточных домах. Однако на практике эти холодильники обычно простаивают: бесперебойную подачу электроэнергии для них обеспечить невозможно, и их обычно используют, когда идет подготовка к какому-то семейному торжеству.

Другим возможным решением является использование солнечных батарей. Мало кто знает, что сейчас Северная Корея является мировым лидером в использовании солнечной энергии. Количество солнечных батарей в северокорейских городах и селах поражает: стены многоэтажных домов буквально облеплены этими батареями. Солнечные батареи подсоединены к аккумуляторам (как правило, обычным автомобильным), продажа которых северокорейским челнокам является еще одним выгодным бизнесом в приграничных китайских городах.

Массовое распространение солнечных батарей, начавшееся около пяти лет назад, скорее всего, скоро существенно изменит космические снимки Корейского полуострова. Свою роль сыграет и распространение светодиодных ламп, потребляющих очень мало энергии.

В большинстве северокорейских домов сейчас есть солнечная батарея, с помощью которой можно зарядить аккумулятор, а потом использовать его, чтобы запитать компьютер, сотовый телефон (все более распространенное устройство) и телевизор, не говоря уже о светильниках. В последнее время на улицах северокорейских городов стали активно появляться и уличные фонари со встроенными солнечными батареями и аккумуляторами.

Однако горящие в домах лампы не означают, что энергетический кризис перестал для КНДР быть проблемой: ни солнечные батареи, ни светильники на светодиодах не очень помогают промышленности, которая продолжает страдать от нехватки электроэнергии. Для решения этой проблемы нужны большие электростанции, а их строительство в условиях международных санкций и нехватки средств остается почти невыполнимой задачей.