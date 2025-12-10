 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Госдуме предложили смягчить запрет на продажу вейпов на остановках

К законопроекту о запрете продажи никотиносодержащей продукции на остановках общественного транспорта поступили поправки, в которых предложено разрешить отпускать товар при условии, что остановка является единственной точкой продажи табака в городе. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Он отметил, что его комитет готов поддержать эти поправки.

«К законопроекту <...> поступил ряд поправок. В основной из них предлагается сделать исключение для небольших населенных пунктов, если это единственный торговый объект табачной продукции. Комитет поддержит эти поправки», — сказал депутат.

Однако он отметил, что поддерживает законопроект и порекомендовал Госдуме принять его во втором чтении. По его словам, запретительные меры помогут оградить населения от табачной продукции и вейпов.

Группа депутатов подготовила поправки о полном запрете вейпов в России
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Законопроект был внесен думой Хабаровского края и принят в первом чтении в октябре. В нем указано, что инициатива направлена на снижение доступности табачных и никотинсодержащих изделий, а также на уменьшение риска пассивного курения в местах массового скопления людей.

Вступление закона в силу в случае принятия будет установлено с 1 марта 2026 года.

В конце ноября группа депутатов Госдумы подготовила поправки к законопроекту о лицензировании розничной торговли табаком и никотинсодержащей продукцией, которые предусматривают полный запрет продажи вейпов и жидкостей для них, а также ужесточение ответственности за незаконный оборот и вовлечение несовершеннолетних в потребление никотинсодержащей продукции.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Госдума вейпы поправки законопроект
Материалы по теме
Группа депутатов подготовила поправки о полном запрете вейпов в России
Политика
Пермский край первым в России запретил розничную продажу вейпов
Общество
Саратовская облдума запретила детям вход в точки продажи табака и вейпов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 06:58 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 06:58
Москвичей предупредили о мокром снеге в ближайшие дни Общество, 07:11
Экономическое чудо на коррупции. Как Мальта стала финансовым хабом для ЕСПодписка на РБК, 07:02
Трамп пообещал расширить операции против наркотрафика на сушу Политика, 06:58
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
В Госдуме предложили смягчить запрет на продажу вейпов на остановках Общество, 06:41
CNN узнал о страхе ЕС перед обвинениями Трампа в срыве мира на Украине Политика, 06:39
Аэропорт Калуги ввел временные ограничения на полеты Политика, 06:25
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Трамп назвал «пошлины» своим любимым словом Политика, 05:39
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 05:02
Трамп заявил об угрозе уничтожения Европы из-за ее миграционной политики Политика, 05:01
В Гонконге идентифицировали 120 из 160 жертв пожара Общество, 04:56
В США сообщили, что надеются на отказ Турции от российских ПВО ради F-35 Политика, 04:27
«РБК-Украина» узнал об отсутствии дедлайна для Киева на ответ по плану Политика, 04:01
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52