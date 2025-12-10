В Госдуме предложили смягчить запрет на продажу вейпов на остановках

К законопроекту о запрете продажи никотиносодержащей продукции на остановках общественного транспорта поступили поправки, в которых предложено разрешить отпускать товар при условии, что остановка является единственной точкой продажи табака в городе. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Он отметил, что его комитет готов поддержать эти поправки.

«К законопроекту <...> поступил ряд поправок. В основной из них предлагается сделать исключение для небольших населенных пунктов, если это единственный торговый объект табачной продукции. Комитет поддержит эти поправки», — сказал депутат.

Однако он отметил, что поддерживает законопроект и порекомендовал Госдуме принять его во втором чтении. По его словам, запретительные меры помогут оградить населения от табачной продукции и вейпов.

Законопроект был внесен думой Хабаровского края и принят в первом чтении в октябре. В нем указано, что инициатива направлена на снижение доступности табачных и никотинсодержащих изделий, а также на уменьшение риска пассивного курения в местах массового скопления людей.

Вступление закона в силу в случае принятия будет установлено с 1 марта 2026 года.

В конце ноября группа депутатов Госдумы подготовила поправки к законопроекту о лицензировании розничной торговли табаком и никотинсодержащей продукцией, которые предусматривают полный запрет продажи вейпов и жидкостей для них, а также ужесточение ответственности за незаконный оборот и вовлечение несовершеннолетних в потребление никотинсодержащей продукции.