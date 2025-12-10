 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине
CNN узнал о страхе ЕС перед обвинениями Трампа в срыве мира на Украине

CNN: в Европе боятся, что Трамп обвинит их и Украину в срыве мирных переговоров
Мирный план по Украине
Военная операция на Украине
По словам европейских чиновников, Трамп может выдвинуть такие обвинения из-за недовольства отсутствием прогресса в мирных переговорах по Украине
Американский президент Дональд Трамп из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах может обвинить Украину и Европу в том, что они препятствуют заключению соглашения. Такие опасения высказали европейские чиновники в разговоре с CNN.

«Бесконечная война становится для него все большей политической обузой», — согласился с этим высокопоставленный американский чиновник.

Стубб заявил о скором заключении мирного соглашения по Украине
Политика

Ранее газета The Financial Times писала, что Трамп дал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «несколько дней» на то, чтобы согласится с мирным планом США. Трамп надеется, что заключить соглашение удастся к католическому Рождеству — 25 декабря.

Позднее «РБК-Украина» со ссылкой на источник сообщил, что четкого дедлайна никто Украине не давал. Тем не менее Трамп действительно хочет как можно скорее заключить мирное соглашение между Россией и Украиной.

В конце ноября США предложили мирный план по урегулированию конфликта, который обсуждается между Москвой и Вашингтоном, а также с Киевом. В начале декабря Зеленский сообщил, что Украина вместе с Европой готовит свою версию плана из 20 пунктов, исключив неприемлемые предложения.

В понедельник, 8 декабря, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп может отказаться от усилий по урегулированию конфликта на Украине, если решит, что заключить мирное соглашение между Москвой и Киевом невозможно.

В начале сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что страны Евросоюза значительно мешают попыткам добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, и называл позицию ЕС неконструктивной.

Персоны
