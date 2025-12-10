CNN узнал о страхе ЕС перед обвинениями Трампа в срыве мира на Украине
Американский президент Дональд Трамп из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах может обвинить Украину и Европу в том, что они препятствуют заключению соглашения. Такие опасения высказали европейские чиновники в разговоре с CNN.
«Бесконечная война становится для него все большей политической обузой», — согласился с этим высокопоставленный американский чиновник.
Ранее газета The Financial Times писала, что Трамп дал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «несколько дней» на то, чтобы согласится с мирным планом США. Трамп надеется, что заключить соглашение удастся к католическому Рождеству — 25 декабря.
Позднее «РБК-Украина» со ссылкой на источник сообщил, что четкого дедлайна никто Украине не давал. Тем не менее Трамп действительно хочет как можно скорее заключить мирное соглашение между Россией и Украиной.
В конце ноября США предложили мирный план по урегулированию конфликта, который обсуждается между Москвой и Вашингтоном, а также с Киевом. В начале декабря Зеленский сообщил, что Украина вместе с Европой готовит свою версию плана из 20 пунктов, исключив неприемлемые предложения.
В понедельник, 8 декабря, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп может отказаться от усилий по урегулированию конфликта на Украине, если решит, что заключить мирное соглашение между Москвой и Киевом невозможно.
В начале сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что страны Евросоюза значительно мешают попыткам добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, и называл позицию ЕС неконструктивной.
Читайте РБК в Telegram.