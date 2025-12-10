 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп пообещал расширить операции против наркотрафика на сушу

Вашингтон намерен начать удары по суше против наркокартелей в Латинской Америке, заявил президент страны Дональд Трамп в ходе выступления в Пенсильвании.

«А теперь мы собираемся начать операции на суше, потому что на суше еще проще», — цитирует его слова CNN.

В конце ноября Трамп пообещал, что в «очень скором времени» США начнут операции по нанесению ударов по суше.

Трамп опроверг связь закрытия неба близ Венесуэлы с возможным ударом США
Политика
Дональд Трамп

США c сентября наносят ракетные удары по судам у берегов Венесуэлы, предположительно, перевозящим наркотики в Штаты. Трамп объясняет это «войной» с группировками, еще в начале своего второго срока в январе 2025 года он дал указание Госдепу приравнять наркокартели к террористическим организациям.

Вашингтон также стягивает в Карибское море значительные силы. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек.

WSJ писала, что в качестве военных целей для ударов Вашингтон уже определил военные объекты, аэропорты и порты в Венесуэле, которые, по утверждению правительства, могут быть связаны с наркотрафиком.

Венесуэла отвергает причастность к контрабанде наркотиков, президент республики Николас Мадуро объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию, чтобы «дать отпор США и продемонстрировать готовность народа Венесуэлы к миру, но на своих условиях».

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дональд Трамп Латинская Америка наркотрафик ракетный удар
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
