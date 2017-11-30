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Над пропастью маржи
Газета № 207 (2704) (3011) Финансы, 00:16
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Над пропастью маржи
АКРА предупредило кредитные организации об угрозе потери прибыльности
Доходы банков, сделавших ставку лишь на кредитование, рискуют сократиться, считают аналитики АКРА. Это означает угрозу бизнес-моделям многих банков, поясняют эксперты. Ситуация может привести к удешевлению кредитов
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Чистая процентная маржа (net interest margin, NIM, вычисляется как доходы от основной кредитной деятельности минус расходы по ней. — РБК) российских банков по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2017 году составит 4,8%, свидетельствуют результаты исследования Аналитического кредитного рейтингового агентство (АКРА) (есть у РБК). По расчетам агентства, за год маржа банков вырастет лишь на 0,3 п.п. Таким образом, рост, начавшийся в 2016 году после кризиса 2014–2015 годов, продолжится, но, учитывая его незначительность, аналитики АКРА констатируют стагнацию этого показателя. Он так и не вернулся к докризисному уровню — 5,6% в 2013 году, констатируют аналитики агентства.

«С 2018 года NIM может начать постепенно снижаться. В 2018 году мы ожидаем снижения NIM до 4,5%, что означает возврат показателя к уровням 2016 года. Слабое посткризисное восстановление NIM в 2016–2017 годах и ожидаемое его снижение в 2018-м говорят о достаточно быстром переходе банковской системы к «новой нормальности». Это состояние в экономике характеризуется низкой (относительно исторических показателей) инфляцией, снижением ключевой ставки ЦБ РФ, а также сравнительно низкими процентными ставками по кредитам и депозитам», — говорится в исследовании.

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В конечном итоге, по оценкам АКРА, это повлияет на прибыльность банков и способность отдельных игроков обслуживать свои обязательства. АКРА не исключает снижения кредитных рейтингов отдельных банков, что, в свою очередь, ухудшит и возможности по привлечению средств.

Бизнес под угрозой

По словам директора группы банковских рейтингов АКРА Александра Проклова, говоря простыми словами, это означает: бизнес-модели многих банков находятся под угрозой. «Это касается тех игроков, которые пару лет назад не начали выстраивать транзакционный бизнес (основанный на комиссионных доходах и не зависящий от уровня процентных ставок на рынке. — РБК), мало инвестировали в увеличение непроцентных доходов, не имеют ярко выраженных преимуществ, полагались на дорогие пассивы от физлиц и юрлиц, — прокомментировал эксперт результаты исследования. — Для таких банков следующий год будет годом снижения маржи, потери доходов от операционной деятельности, а уже 2019-й и последующие — годами потери конкурентных позиций и остатков инвестиционной привлекательности».

У Fitch Ratings похожие ожидания. Но в этом агентстве их базируют на данных отчетности по российским стандартам бухучета (РСБУ). «Для российского банковского рынка среднее значение процентной маржи по РСБУ составляет сейчас 4,3%, и те банки, у кого оно существенно ниже (меньше 3%), находятся в зоне риска с учетом ожиданий по дальнейшему снижению процентных ставок», — отмечает старший директор Fitch Ratings Александр Данилов. По данным Fitch по итогам девяти месяцев, у 32 банков процентная маржа составляла менее 3%.

При этом риски крупных банков ниже, указывает эксперт. По словам Данилова, у крупных банков легче бремя дорогого фондирования: они обслуживают зарплатные проекты, выплачивают пенсии, получая таким образом дешевые средства от населения. Отсутствие таких возможностей у небольших игроков дополнительно давит на их прибыльность, говорит он.

Недостаточно развитый комиссионный бизнес и отсутствие дешевого фондирования не единственные факторы риска, указывают эксперты. Сокращение доходности банковского сектора помимо общей экономической ситуации связано прежде всего с развитием финансовых и информационных технологий, усилением регулирования, повышением конкуренции со стороны новых игроков и новыми требованиями клиентов к эффективности и качеству банковских услуг, указывает руководитель по работе с финансовыми организациями Oliver Wyman Максим Богдашкин.

Что делать

РБК выборочно опросил девять из 32 указанных Fitch банков, чья процентная маржа менее 3%. В их число вошли Дойче Банк (2,9%), банк «Россия» (2,8%), Московский кредитный банк (МКБ) (2,7%), Россельхозбанк (2,5%), «Ак Барс» (2,4%), Мособлбанк (1,7%), банк «Дельта Кредит» (2,6%), СМП Банк (1,1%). Своими планами по исправлению ситуации поделились два из них — СМП Банк и «Ак Барс». Как сообщил представитель СМП Банка, в нем введены продукты для управления потоками денежных средств корпоративных клиентов, юридические и страховые пакеты, программы лояльности, стимулирующие клиентов совершать больше транзакций по картам «Мир». В «Ак Барсе» начали строить экосистему. В частности, уже сейчас там можно получить услуги в области медицины, страхования, телекоммуникаций, сообщили в банке.

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Выходом из ситуации может быть более активное наращивание кредитования, чтобы в условиях снижения ставок заработать на объемах, указывают эксперты. «Снижение маржи банки также будут компенсировать наращиванием кредитования, за счет чего и согласно общему тренду ставки по кредитам продолжат снижаться», — отмечает аналитик БКС Ольга Найденова. «Для заемщиков снижение ставок — это, безусловно, позитивно, ведь можно будет брать более дешевые кредиты», — отмечает Александр Данилов, однако он отмечает, что для банков это сопряжено с ростом просрочки. К тому же ЦБ недавно сообщил, что намерен тормозить темпы роста кредитования граждан.

Второй путь — трансформация бизнеса. «Чтобы развивать свой бизнес в условиях конкуренции за лучших клиентов и медленного роста экономики, банкам необходимо трансформировать свой бизнес: определить группы целевых клиентов, лучше понимать их потребности, разработать подходящие и эффективные продукты, заняться своими внутренними технологиями — управлением рисками, аналитикой, поддержкой операций и клиентов, учетом и т.д.», — указывает Богдашкин. Однако, по его словам, этот процесс длительный.

Некоторые крупные российские и международные банки пошли по пути выделения «инновационных» продуктов и предложений в отдельные технологичные дочерние компании или по меньшей мере организационно — в инновационные команды с повышенным уровнем автономности и амбициозными задачами, продолжает Богдашкин. Конечный потребитель от такой трансформации банковского бизнеса только выиграет, считает он. Однако многое будет зависеть от того, как новые технологии и сегменты рынка будут регулироваться, чтобы, с одной стороны, не допустить массовой реализации повышенных рисков, а с другой стороны, не ограничивать развитие технологий и прогресс, добавляют эксперты.​

Автор: Анна Михеева.
Теги: Кредиты , доходы , российские банки , АКРА
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