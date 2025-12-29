СП «Т-Технологий» и «Интерроса» купило 25% одного из операторов ЦОДов

«Каталитик пипл» — совместное предприятие «Т-Технологий» и «Интерроса» Владимира Потанина — приобрела 25% долей крупнейшего независимого провайдера сервисов IT-инфраструктуры в России Selectel, сообщили РБК в пресс-службе «Т-Технологии».

Сделка осуществлена в форме приобретения акций у текущих акционеров компании. Полная стоимость 25% акций в уставном капитале Selectel составит около 16 млрд руб. Сделка была профондирована за счет денежных потоков по предыдущим инвестициям «Каталитик пипл» в высокотехнологичный сектор.

Selectel — один из ведущих хостинг-провайдеров в России, основанный Вячеславом Мирилашвили и Львом Левиевым (сооснователи и бывшие акционеры «ВКонтакте»). На рынке компания работает с 2008 года. По итогам января-сентября 2025 года выручка Selectel составила 13,5 млрд руб., увеличившись на 42% год к году.

Президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк заявил, что группа рассматривает сделку в качестве привлекательного долгосрочного финансового вложения. «В рамках сотрудничества мы также планируем развивать уникальные IT-продукты, комплементарные существующим продуктовым предложениям Т-Бизнеса и Selectel. Экосистемой Т активно пользуются миллион B2B-клиентов, и развитие технологических решений для бизнеса — один из наших стратегических приоритетов, создающий дополнительные возможности для роста нефинансовой выручки Т», — прокомментировал он.

