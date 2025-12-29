 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

СП «Т-Технологий» и «Интерроса» купило 25% одного из операторов ЦОДов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Каталитик пипл» — совместное предприятие «Т-Технологий» и «Интерроса» Владимира Потанина — приобрела 25% долей крупнейшего независимого провайдера сервисов IT-инфраструктуры в России Selectel, сообщили РБК в пресс-службе «Т-Технологии».

Сделка осуществлена в форме приобретения акций у текущих акционеров компании. Полная стоимость 25% акций в уставном капитале Selectel составит около 16 млрд руб. Сделка была профондирована за счет денежных потоков по предыдущим инвестициям «Каталитик пипл» в высокотехнологичный сектор.

Selectel — один из ведущих хостинг-провайдеров в России, основанный Вячеславом Мирилашвили и Львом Левиевым (сооснователи и бывшие акционеры «ВКонтакте»). На рынке компания работает с 2008 года. По итогам января-сентября 2025 года выручка Selectel составила 13,5 млрд руб., увеличившись на 42% год к году.

Президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк заявил, что группа рассматривает сделку в качестве привлекательного долгосрочного финансового вложения. «В рамках сотрудничества мы также планируем развивать уникальные IT-продукты, комплементарные существующим продуктовым предложениям Т-Бизнеса и Selectel. Экосистемой Т активно пользуются миллион B2B-клиентов, и развитие технологических решений для бизнеса — один из наших стратегических приоритетов, создающий дополнительные возможности для роста нефинансовой выручки Т», — прокомментировал он.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
Т-Банк «Интеррос» провайдеры
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Дерипаска поручил добиться возвращения на международные турниры FIB Спорт, 12:31
Как концерн GWM продолжит развитие на российском рынке Отрасли, 12:30
Ритейл в ритме перемен: итоги 2025 года и новые горизонты трансформации Компании, 12:30
Минобороны сообщило о взятии села рядом с Красным Лиманом Политика, 12:26
Индекс Мосбиржи впервые за 2,5 месяца превысил 2800 пунктов Инвестиции, 12:17
Европейские оборонные концерны выплатят рекордные дивиденды инвесторам Политика, 12:17
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Стартовал прием заявок на бизнес-премию WOW!HR Россия 2026 Отрасли, 12:14
В России завершился осенний призыв Общество, 12:12
СП «Т-Технологий» и «Интерроса» купило 25% одного из операторов ЦОДов Технологии и медиа, 12:11
Глава французского профсоюза заявил о риске банкротства виноделов Бордо Вино, 12:07
Силовики задержали красноярского экс-министра по делу о доме для сирот Общество, 12:04
Компания «Спортмастер» создала собственное приложение для коммуникаций Компании, 12:00
Долина отказалась освободить квартиру до Нового года Общество, 11:59