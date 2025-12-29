Дерипаска поручил добиться возвращения на международные турниры FIB

На конгрессе FIB в Финляндии 17 января ФХМР планирует обсудить возвращение России на международные турниры

Олег Дерипаска (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Российская федерация хоккея с мячом (ФХМР) намерена призвать Международную федерацию хоккея с мячом (FIB) вернуть отечественные команды в международные турниры. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ФХМР Евгений Иванушкин.

«Одним из поручений, исходящих от Олега Владимировича [Дерипаски], является наше возвращение на международную арену. И нужна глобальная проработка вопросов, не требующая задержек, необходимо уже включаться в процесс», — сказал Иванушкин.

На конгрессе FIB в Финляндии 17 января ФХМР планирует обозначить свою позицию относительно возвращения России в мировой хоккей с мячом.

«17 января состоится конгресс FIB в Финляндии, где надо обозначить свою позицию. Конечно, хотелось бы в нем участвовать и представить свою точку зрения. Она состоит в том, что мы готовы возвращаться, сотрудничать, Россия готова дальше двигаться в плане развития русского хоккея», — добавил Иванушкин.

Олег Дерипаска был избран президентом ФХМР 26 декабря. Он занял пост Бориса Скрынника, который умер 11 декабря и был главой федерации с 2009 года.

Министр спорта России Михаил Дегтярев перед выборами говорил, что его ведомство поддерживает кандидатуру Дерипаски, который «поведет русский хоккей вперед».

Россияне не выступают на международных соревнованиях по хоккею с мячом с 2022 года.