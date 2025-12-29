Долина отказалась освободить квартиру до Нового года

Лурье просила Долину освободить проданную квартиру к 30 декабря, но та отказалась, сообщила адвокат покупательницы. По ее словам, певица не хочет съезжать ранее 5 января

Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Певица Лариса Долина отказалась выезжать из проданной квартиры к 30 декабря, вопреки просьбе покупательницы Полины Лурье, сообщила РБК адвокат последней Светлана Свириденко.

Она отметила, что защита Лурье попросила передать квартиру 30 декабря, но представители Долиной ответили отказом.

Долина, со слов Свириденко, отказалась съехать ранее 5 января.

РБК обратился за комментарием к адвокату Долиной.

25 декабря Мосгорсуд принял решение выселить Долину из квартиры. Ранее, 16 декабря, Верховный суд признал право собственности на квартиру за Лурье. Решение суда о выселении Долиной вступило в силу немедленно.

Срок исполнения решения суда в Российской Федерации зависит от категории дела (уголовным, гражданским, арбитражным и др.) Решение суда по гражданскому делу обращается к исполнению после вступления его в силу, когда истекает срок, отведенный для обжалования решения (один месяц с даты вынесения акта судом первой инстанции). В случае, если была подана апелляционная жалоба, то решение первой инстанции вступает в силу со дня принятия апелляционного решения при условии, что последний не изменил и не отменил первоначальный акт. Если во второй инстанции было принято новое решение, оно вступает в силу немедленно.

Свириденко после оглашения решения Мосгорсуда 25 декабря заявила, что певица продолжает жить в квартире. Она рассказала, что Долина попросила Лурье позволить ей пожить в квартире еще несколько месяцев, до 1 марта, так как она не успевает собрать вещи.

Однако защитница Долиной Мария Пухова в беседе с РБК опровергла заявление Свириденко о том, что артистка просила продлить проживание в квартире на несколько месяцев. Адвокат подчеркнула, что «ни о каких нескольких месяцах вообще речь не шла».