 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Долина отказалась освободить квартиру до Нового года

Свириденко: Долина отказала Лурье в требовании освободить жилье к 30 декабря
Лурье просила Долину освободить проданную квартиру к 30 декабря, но та отказалась, сообщила адвокат покупательницы. По ее словам, певица не хочет съезжать ранее 5 января
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Певица Лариса Долина отказалась выезжать из проданной квартиры к 30 декабря, вопреки просьбе покупательницы Полины Лурье, сообщила РБК адвокат последней Светлана Свириденко.

Она отметила, что защита Лурье попросила передать квартиру 30 декабря, но представители Долиной ответили отказом.

Долина, со слов Свириденко, отказалась съехать ранее 5 января.

РБК обратился за комментарием к адвокату Долиной.

25 декабря Мосгорсуд принял решение выселить Долину из квартиры. Ранее, 16 декабря, Верховный суд признал право собственности на квартиру за Лурье. Решение суда о выселении Долиной вступило в силу немедленно.

Суд вынес решение по делу о выселении Долиной. Как оно развивалось
Экономика
Лариса Долина

Срок исполнения решения суда в Российской Федерации зависит от категории дела (уголовным, гражданским, арбитражным и др.) Решение суда по гражданскому делу обращается к исполнению после вступления его в силу, когда истекает срок, отведенный для обжалования решения (один месяц с даты вынесения акта судом первой инстанции).

В случае, если была подана апелляционная жалоба, то решение первой инстанции вступает в силу со дня принятия апелляционного решения при условии, что последний не изменил и не отменил первоначальный акт. Если во второй инстанции было принято новое решение, оно вступает в силу немедленно.

Свириденко после оглашения решения Мосгорсуда 25 декабря заявила, что певица продолжает жить в квартире. Она рассказала, что Долина попросила Лурье позволить ей пожить в квартире еще несколько месяцев, до 1 марта, так как она не успевает собрать вещи.

Однако защитница Долиной Мария Пухова в беседе с РБК опровергла заявление Свириденко о том, что артистка просила продлить проживание в квартире на несколько месяцев. Адвокат подчеркнула, что «ни о каких нескольких месяцах вообще речь не шла».

Весной 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. Лурье. Позже певица заявила, что стала жертвой мошенников, которые под видом операции по защите имущества вынудили ее срочно продать жилье и перевести деньги на подконтрольный им счет. Общий ущерб превысил 317 млн руб.

Хамовнический суд в марте признал сделку недействительной и вернул квартиру Долиной, отказав Лурье в возврате денег, поскольку средства фактически получили преступники. Вышестоящие инстанции позже поддержали это решение. Лурье, считая себя добросовестным приобретателем, обжаловала решение в Верховном суде.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Лариса Долина принудительное выселение
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
Материалы по теме
Росреестр на фоне дела Долиной займется регулированием работы риелторов
Общество
Защита Лурье попросила Долину освободить квартиру до конца декабря
Общество
Суд вынес решение по делу о выселении Долиной. Как оно развивалось
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Дерипаска поручил добиться возвращения на международные турниры FIB Спорт, 12:31
Как концерн GWM продолжит развитие на российском рынке Отрасли, 12:30
Ритейл в ритме перемен: итоги 2025 года и новые горизонты трансформации Компании, 12:30
Минобороны сообщило о взятии села рядом с Красным Лиманом Политика, 12:26
Индекс Мосбиржи впервые за 2,5 месяца превысил 2800 пунктов Инвестиции, 12:17
Европейские оборонные концерны выплатят рекордные дивиденды инвесторам Политика, 12:17
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Стартовал прием заявок на бизнес-премию WOW!HR Россия 2026 Отрасли, 12:14
В России завершился осенний призыв Общество, 12:12
СП «Т-Технологий» и «Интерроса» купило 25% одного из операторов ЦОДов Технологии и медиа, 12:11
Глава французского профсоюза заявил о риске банкротства виноделов Бордо Вино, 12:07
Силовики задержали красноярского экс-министра по делу о доме для сирот Общество, 12:04
Компания «Спортмастер» создала собственное приложение для коммуникаций Компании, 12:00
Долина отказалась освободить квартиру до Нового года Общество, 11:59