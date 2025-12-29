Зеленский анонсировал серию переговоров с США, Европой и Россией

Владимир Зеленский (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев движется по переговорному пути без навязанных дедлайнов. По его словам, Украина планирует провести встречи советников с американскими и европейскими коллегами, организовать саммит лидеров Европы и Украины, а после «возможны форматы встреч с РФ». Об этом сообщило издание «Суспільне».

Накануне Зеленский анонсировал встречу делегаций Украины и Европы в Вашингтоне. Глава Украины заявил об этом по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. «Мы согласились, что наши команды встретятся в ближайшие недели, чтобы финализировать все обсуждавшиеся вопросы. Мы договорились с президентом Трампом, что он примет нас, возможно, в Вашингтоне, также европейских лидеров и украинскую делегацию в январе», — сказал Зеленский.

Во Флориде Трамп и Зеленский обсудили гарантии безопасности для Украины. Так, Владимир Зеленский настаивал на продлении гарантий до 30–40–50 лет, Дональд Трамп обещал об этом подумать. Президент России Владимир Путин указал, что Москва будет готова уважать гарантии безопасности, которые еще предстоит выработать для России и Украины.

Fox News со ссылкой на источник указывал, что президенты России и Украины могут созвониться, нарушив более чем пятилетнее молчание. Это стало бы дипломатической победой Дональда Трампа.