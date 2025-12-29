 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Зеленский анонсировал серию переговоров с США, Европой и Россией

Зеленский: переговорный процесс будет идти поэтапно и без дедлайнов
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев движется по переговорному пути без навязанных дедлайнов. По его словам, Украина планирует провести встречи советников с американскими и европейскими коллегами, организовать саммит лидеров Европы и Украины, а после «возможны форматы встреч с РФ». Об этом сообщило издание «Суспільне». 

Накануне Зеленский анонсировал встречу делегаций Украины и Европы в Вашингтоне. Глава Украины заявил об этом по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. «Мы согласились, что наши команды встретятся в ближайшие недели, чтобы финализировать все обсуждавшиеся вопросы. Мы договорились с президентом Трампом, что он примет нас, возможно, в Вашингтоне, также европейских лидеров и украинскую делегацию в январе», — сказал Зеленский.

«Прорыва так и не произошло». ИноСМИ о переговорах Трампа и Зеленского
Политика

Во Флориде Трамп и Зеленский обсудили гарантии безопасности для Украины. Так, Владимир Зеленский настаивал на продлении гарантий до 30–40–50 лет, Дональд Трамп обещал об этом подумать. Президент России Владимир Путин указал, что Москва будет готова уважать гарантии безопасности, которые еще предстоит выработать для России и Украины.

Fox News со ссылкой на источник указывал, что президенты России и Украины могут созвониться, нарушив более чем пятилетнее молчание. Это стало бы дипломатической победой Дональда Трампа. 

Илья Трапезников
Военная операция на Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп мирные переговоры
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
