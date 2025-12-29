Силовики задержали красноярского экс-министра по делу о доме для сирот
Оперативники задержали бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Михаила Заскалько, которого подозревают в превышении полномочий при строительстве дома для сирот. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД региона.
Заскалько еще накануне был действующим министром, 29 декабря губернатор края Михаил Котюков подписал распоряжение об увольнении Заскалько с должности с 28 декабря 2025 года.
По версии следствия, в 2022 году по госконтракту коммерческая компания построила в Нижнеингашском районе 20-квартирный дом для детей-сирот. За работу подрядчик получил аванс в размере 23 млн рублей.
В начале июня дом признали аварийным из‑за некачественно выполненных работ. По информации следствия, Заскалько, занимавший должность руководителя «Управление капитального строительства» Красноярского края, зная о том, что дом признали аварийным, не расторг контракт с подрядчиком и не вернул аванс.
Кроме того, чиновник дал указания своему заместителю и директору компании построить еще один дом для сирот и разработать проектно-сметную документацию стоимостью около 2 млн рублей. «Построенный дом не удалось ввести в эксплуатацию ввиду его несоответствия проектно-сметной документации», — уточнили в Следственном комитете.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах