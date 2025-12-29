 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Силовики задержали красноярского экс-министра по делу о доме для сирот

Оперативники задержали бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Михаила Заскалько, которого подозревают в превышении полномочий при строительстве дома для сирот. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД региона.

Заскалько еще накануне был действующим министром, 29 декабря губернатор края Михаил Котюков подписал распоряжение об увольнении Заскалько с должности с 28 декабря 2025 года.

По версии следствия, в 2022 году по госконтракту коммерческая компания построила в Нижнеингашском районе 20-квартирный дом для детей-сирот. За работу подрядчик получил аванс в размере 23 млн рублей.

В начале июня дом признали аварийным из‑за некачественно выполненных работ. По информации следствия, Заскалько, занимавший должность руководителя «Управление капитального строительства» Красноярского края, зная о том, что дом признали аварийным, не расторг контракт с подрядчиком и не вернул аванс.

Кроме того, чиновник дал указания своему заместителю и директору компании построить еще один дом для сирот и разработать проектно-сметную документацию стоимостью около 2 млн рублей. «Построенный дом не удалось ввести в эксплуатацию ввиду его несоответствия проектно-сметной документации», — уточнили в Следственном комитете.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Красноярский край Строительство сироты превышение полномочий Следственный комитет МВД
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Дерипаска поручил добиться возвращения на международные турниры FIB Спорт, 12:31
Как концерн GWM продолжит развитие на российском рынке Отрасли, 12:30
Ритейл в ритме перемен: итоги 2025 года и новые горизонты трансформации Компании, 12:30
Минобороны сообщило о взятии села рядом с Красным Лиманом Политика, 12:26
Индекс Мосбиржи впервые за 2,5 месяца превысил 2800 пунктов Инвестиции, 12:17
Европейские оборонные концерны выплатят рекордные дивиденды инвесторам Политика, 12:17
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Стартовал прием заявок на бизнес-премию WOW!HR Россия 2026 Отрасли, 12:14
В России завершился осенний призыв Общество, 12:12
СП «Т-Технологий» и «Интерроса» купило 25% одного из операторов ЦОДов Технологии и медиа, 12:11
Глава французского профсоюза заявил о риске банкротства виноделов Бордо Вино, 12:07
Силовики задержали красноярского экс-министра по делу о доме для сирот Общество, 12:04
Компания «Спортмастер» создала собственное приложение для коммуникаций Компании, 12:00
Долина отказалась освободить квартиру до Нового года Общество, 11:59