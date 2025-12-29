В России завершился осенний призыв

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В России завершен осенний призыв граждан на военную службу, в Вооруженные силы и другие войска о формирования направили 135 тыс. человек, сообщает Минобороны.

Призывников не направляли в места дислокации Вооруженных сил в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях или для участия там в военной операции, уточнило ведомство.

В ходе этого призыва впервые использовали Единый реестр воинского учета. Оповещения о явке на призывные мероприятия приходили через «Госуслуги». В Минобороны отметили, что созданный реестр «подтвердил свою эффективность».

Материал дополняется.