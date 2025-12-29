Путин повысил размер исполнительского сбора
Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий исполнительский сбор до 12% с текущих 7%. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Также был увеличен вдвое минимальный размер сбора — теперь он должен составлять не менее 2 тыс. руб. с физического лица или индивидуального предпринимателя и не менее 20 тыс. руб. с организаций.
Исполнительский сбор — это денежное взыскание, которое налагается на должника в случае неоплаты долга (судебного приказа, исполнительного листа). Срок добровольного погашения составляет пять суток с момента получения постановления пристава.
В случае неисполнения предписания неимущественного характера (то есть отказа от совершения какого-либо действия) исполнительский сбор также повысят вдвое: он составит 10 тыс. руб. для физлиц и индивидуальных предпринимателей и 100 тыс. руб. с организаций.
При взыскании сбора в размере 12% от суммы долга 11% удерживается вместе с долгом, а еще 1% — после полного удовлетворения требований взыскателя.
