Путин повысил размер исполнительского сбора

Путин повысил размер исполнительского сбора с 7 до 12 процентов
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий исполнительский сбор до 12% с текущих 7%. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Также был увеличен вдвое минимальный размер сбора — теперь он должен составлять не менее 2 тыс. руб. с физического лица или индивидуального предпринимателя и не менее 20 тыс. руб. с организаций.

Минюст предложил годовую отсрочку на взыскание долгов россиян приставами
Финансы
Фото:Валентин Антонов / ТАСС

Исполнительский сбор — это денежное взыскание, которое налагается на должника в случае неоплаты долга (судебного приказа, исполнительного листа). Срок добровольного погашения составляет пять суток с момента получения постановления пристава.

В случае неисполнения предписания неимущественного характера (то есть отказа от совершения какого-либо действия) исполнительский сбор также повысят вдвое: он составит 10 тыс. руб. для физлиц и индивидуальных предпринимателей и 100 тыс. руб. с организаций.

При взыскании сбора в размере 12% от суммы долга 11% удерживается вместе с долгом, а еще 1% — после полного удовлетворения требований взыскателя.

