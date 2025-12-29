Минобороны сообщило о взятии села рядом с Красным Лиманом

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Запад» заняли населенный пункт Диброва в ДНР, сообщило Минобороны.

Село находится на северном берегу реки Северский Донец к юго-востоку от города Красный Лиман. Российские войска контролировали его в 2022 году, однако в ходе контрнаступления осенью ВСУ удалось вновь вернуть этот населенный пункт.

