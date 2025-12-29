 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о взятии села рядом с Красным Лиманом

Минобороны сообщило о взятии села Диброва в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Запад» заняли населенный пункт Диброва в ДНР, сообщило Минобороны.

Село находится на северном берегу реки Северский Донец к юго-востоку от города Красный Лиман. Российские войска контролировали его в 2022 году, однако в ходе контрнаступления осенью ВСУ удалось вновь вернуть этот населенный пункт.

Материал дополняется

Авторы
Артем Филипенок Артем Филипенок
