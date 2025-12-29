 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Европейские оборонные концерны выплатят рекордные дивиденды инвесторам

Выплаты оборонных компаний Европы скоро достигнут 10-летнего максимума
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Крупнейшие оборонные концерны Европы намерены вернуть акционерам около $5 млрд в этом году после резкого роста мировых военных расходов из-за событий на Украине. Об этом сообщила Financial Times.

Согласно анализу Vertical Research Partners для газеты, в этом году восемь крупнейших оборонных компаний Европы получили значительную прибыль в виде более высоких дивидендов.

Исследование показывает, что выплаты «вот-вот достигнут 10-летнего максимума».

При этом доходы акционеров шести крупнейших оборонных компаний США — Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, RTX Corporation, L3Harris Technologies и Huntington Ingalls упали после достижения 10-летнего пика в 2023 году.

Путин раскрыл, как выросло военное производство с 2022 года
Политика
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI) подсчитал, что суммарные доходы 100 крупнейших в мире производителей оружия в 2024 году выросли на 5,9%. По данным аналитиков, на 26 европейских производителей приходится 22% общемировых доходов от продажи оружия. 

Рекордный рост доходов показала Чехия. Благодаря запуску «Чешской инициативы по боеприпасам» (Czech Ammunition Initiative — CAI), программы которую правительство страны начало в 2024 году для поиска и закупки артиллерийских снарядов для Украины, рост доходов страны на продаже оружия достиг 193%. 

В Великобритании, в свою очередь, правительству удалось заключить сделки по продаже оборонной техники союзникам на сумму свыше £20 млрд ($27 млрд). Это показатель стал рекордным за 40 лет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Илья Трапезников
ВПК Европа Rheinmetall Saab оружие дивиденды
Материалы по теме
Bloomberg сообщил, что перевооружение Европы «застало банки врасплох»
Экономика
Россия выделила приоритетные направления развития вооружения
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Дерипаска поручил добиться возвращения на международные турниры FIB Спорт, 12:31
Как концерн GWM продолжит развитие на российском рынке Отрасли, 12:30
Ритейл в ритме перемен: итоги 2025 года и новые горизонты трансформации Компании, 12:30
Минобороны сообщило о взятии села рядом с Красным Лиманом Политика, 12:26
Индекс Мосбиржи впервые за 2,5 месяца превысил 2800 пунктов Инвестиции, 12:17
Европейские оборонные концерны выплатят рекордные дивиденды инвесторам Политика, 12:17
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Стартовал прием заявок на бизнес-премию WOW!HR Россия 2026 Отрасли, 12:14
В России завершился осенний призыв Общество, 12:12
СП «Т-Технологий» и «Интерроса» купило 25% одного из операторов ЦОДов Технологии и медиа, 12:11
Глава французского профсоюза заявил о риске банкротства виноделов Бордо Вино, 12:07
Силовики задержали красноярского экс-министра по делу о доме для сирот Общество, 12:04
Компания «Спортмастер» создала собственное приложение для коммуникаций Компании, 12:00
Долина отказалась освободить квартиру до Нового года Общество, 11:59