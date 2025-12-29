Европейские оборонные концерны выплатят рекордные дивиденды инвесторам
Крупнейшие оборонные концерны Европы намерены вернуть акционерам около $5 млрд в этом году после резкого роста мировых военных расходов из-за событий на Украине. Об этом сообщила Financial Times.
Согласно анализу Vertical Research Partners для газеты, в этом году восемь крупнейших оборонных компаний Европы получили значительную прибыль в виде более высоких дивидендов.
Исследование показывает, что выплаты «вот-вот достигнут 10-летнего максимума».
При этом доходы акционеров шести крупнейших оборонных компаний США — Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, RTX Corporation, L3Harris Technologies и Huntington Ingalls упали после достижения 10-летнего пика в 2023 году.
Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI) подсчитал, что суммарные доходы 100 крупнейших в мире производителей оружия в 2024 году выросли на 5,9%. По данным аналитиков, на 26 европейских производителей приходится 22% общемировых доходов от продажи оружия.
Рекордный рост доходов показала Чехия. Благодаря запуску «Чешской инициативы по боеприпасам» (Czech Ammunition Initiative — CAI), программы которую правительство страны начало в 2024 году для поиска и закупки артиллерийских снарядов для Украины, рост доходов страны на продаже оружия достиг 193%.
В Великобритании, в свою очередь, правительству удалось заключить сделки по продаже оборонной техники союзникам на сумму свыше £20 млрд ($27 млрд). Это показатель стал рекордным за 40 лет.
