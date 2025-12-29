«Прорыва так и не произошло». ИноСМИ о переговорах Трампа и Зеленского

28 декабря Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры о мирном плане в в Мар-а-Лаго. Что об этом пишут мировые СМИ — в подборке РБК

«Встреча Трампа и Зеленского подчеркнула очевидный прогресс, достигнутый главными переговорщиками Трампа в последние недели, в течение которых стороны обменивались проектами мирных планов для прекращения боевых действий. В пятницу Зеленский заявил журналистам, что проект из 20 пунктов, который обсуждали переговорщики, готов «примерно на 90%» — повторив цифру и тот же оптимизм, которые ранее транслировали американские официальные лица, когда главные переговорщики Трампа встречались с Зеленским в Берлине в этом месяце <...>

Президент США большую часть первого года после возвращения в Белый дом работал над прекращением войны на Украине, проявляя раздражение как в адрес Зеленского, так и в адрес Путина и публично признавая сложность завершения этого конфликта. Остались в прошлом те времена, когда в 2024 году, будучи кандидатом, он хвастался, что сможет урегулировать эту войну за один день. В воскресенье Трамп неоднократно упоминал о сложности ведущихся переговоров».

«Тон их совместной пресс-конференции после встречи был теплым, хотя стало очевидно, что г-н Трамп не слишком приблизился к своей цели <...> Одним из главных нерешенных вопросов остается будущее Донбасского региона Украины, который частично оккупирован российскими войсками. Трамп заявил журналистам, что по этой проблеме консенсус пока не достигнут, но стороны «существенно к нему приблизились».

После почти года безрезультатных усилий США по прекращению войны Трамп ранее заявил, что встретится с лидерами Украины и России вновь только в том случае, если соглашение окажется на грани подписания. До сих пор воюющие стороны вели переговоры в основном с эмиссарами Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером».

«Дональд Трамп заявил, что прорыв в деле прекращения войны на Украине «стал намного ближе» после встречи с Владимиром Зеленским во Флориде, хотя переговоры и не принесли ощутимого прогресса в достижении мирного соглашения. <…>

Встреча <...> стала кульминацией напряженной дипломатии. <...> Хотя на пресс-конференции после переговоров Трамп и Зеленский друг друга хвалили, они мало что рассказали о том, по каким вопросам они продвинулись».

«Дональд Трамп выглядел уверенным после встречи с Владимиром Зеленским, но прорыва так и не произошло. Оба лидера, как показалось, стремились послать позитивные сигналы на совместной пресс-конференции. Зеленский поблагодарил Трампа за «прекрасный прием». Трамп неоднократно в шутливой форме говорил о том, какой энтузиазм проявила украинская делегация на рабочем обеде. При этом политики были менее многословными, когда их спросили о конкретных результатах встречи. Зеленский указал на очевидный прогресс, достигнутый в вопросе гарантий безопасности для его страны, упомянув, что они добились 95% прогресса.

Однако ни Трамп, ни Зеленский практически не затронули вопрос о возможных территориальных уступках Украины. По сути, речь идет о будущем примерно 25% Донецкой области, территории, примерно равной по размеру швейцарскому кантону Берн, которую Украина в настоящее время все еще контролирует. Говоря об американском предложении о создании демилитаризованной зоны в спорном регионе, Трамп заявил, что это «сложный вопрос», но отметил, что был достигнут прогресс».

«После переговоров с Зеленским во Флориде и более раннего телефонного разговора Трампа с Путиным выяснилось, что самый спорный вопрос, донбасский, остается нерешенным. Путин уже несколько месяцев ведет с Трампом негласную игру. Он предъявляет ему свои требования и ожидает, что тот силой заставит украинцев пойти на территориальные уступки. Когда Трамп вновь обращает внимание Путина на предложения из его мирного плана, пересмотренные позже Украиной и Европой, кремлевский лидер повторяет свои первоначальные аргументы.



Однако основные проблемы остаются. Россия ожидает вывода украинских войск со всей территории Донбасса и отказывается согласиться на прекращение огня во время референдума на Украине о возможном будущем мирном соглашении. Это означает, что Путин никак не меняет свою стратегию».

«Обсуждаемый сейчас проект мирного плана вряд ли можно назвать прорывом или значительным компромиссом с украинской стороны. Но он [Зеленский] снова подает сигнал президенту США: Киев готов к переговорам и уступкам. Некоторые болезненные вопросы для Украины, вероятно, останутся открытыми даже после переговоров в Мар-а-Лаго. Документ, представленный Зеленским в среду, не затрагивает потенциальное вступление Украины в НАТО. Это соответствует украинским интересам, но, вероятно, неприемлемо для России.

Американцы и украинцы также все еще расходятся во мнениях относительно статуса Запорожской атомной электростанции. Переговорщики Трампа предполагают, что Россия и Украина будут совместно контролировать крупнейшую атомную электростанцию Украины, а Соединенные Штаты выступят в качестве медиатора. Украина, с другой стороны, выступает за вариант совместного управления с Вашингтоном, при котором половина произведенной электроэнергии будет поступать в США. По словам Трампа, он обсудил будущее атомной электростанции как с Зеленским, так и с Путиным. Еще более проблематичным, вероятно, останется вопрос о территориальных уступках.<…>

Украинский президент, в свою очередь, скорее всего не питает иллюзий относительно того, что мирный план, который в настоящее время в значительной степени координируется с США, должен быть приемлем и для Путина. Однако, по-видимому, он надеется, что Трамп окажет большее давление на Россию, если российский лидер отвергнет компромиссы».

«Большой прогресс» для Дональда Трампа, «очень хорошая встреча» для Владимира Зеленского, но фактически никакого решительного прорыва. Хотя на пресс-конференции президенты США и Украины поздравили себя с итогами переговоров во Флориде, путь к подписанию мирного плана между Россией и Украиной остается все еще неопределенным.<…>

Надежды на то, что взгляды США, Украины и европейцев чудесным образом сойдутся после встречи в Палм-Бич, развеялись за несколько минут до прибытия Владимира Зеленского в Мар-а-Лаго. Незадолго до того, как Дональд Трамп принял украинского коллегу в своей роскошной резиденции, он заявил об «очень продуктивном» разговоре с Владимиром Путиным. Плохой знак для западных дипломатов, которые знают, насколько американский президент чувствителен к аргументам главы Кремля.<…>

В окружении президента Франции Эмманюэля Макрона в воскресенье вечером настаивали на том, что обсуждения должны продолжиться в начале января, — в результате была назначена новая встреча «коалиции желающих» в Париже для обсуждения гарантий безопасности для Киева. Пока неясно, как отреагируют русские, если западным странам удастся договориться. По данным Кремля, Владимир Путин в воскресенье принял принцип создания двух рабочих групп: одна по вопросам безопасности, другая по экономическим вопросам. Но российский президент, кажется, настроен враждебно к новому мирному плану, который сильно отличается от версии, которую он передал американцам в середине ноября».

«Страна» (Украина)

«На первый взгляд, создается ощущение, что переговоры зашли в тупик, так как остается нерешенным главный спорный вопрос — территориальный (то есть вывод украинских войск из Донбасса), что подтвердили и Трамп, и Зеленский.

Однако есть два нюанса, которые указывают на то, что из тупика может быть выход. Во-первых, судя по комментариям Трампа, он выступает за то, чтобы вопрос территорий и прочие спорные детали мирного плана были утверждены не через референдум (для чего понадобилось бы прекращение огня по линии фронта, против чего выступает РФ, да и позитивный результат референдума никем не гарантирован), а через решение парламента. <…> Во-вторых, по большому счету, чтобы отдать приказ ВСУ на выход из Донецкой области, Зеленскому не нужны ни референдум, ни решение Рады. <…>

Cейчас почти все зависит от Зеленского. Примет ли он решение двигаться по описанному выше пути (вывод войск из Донбасса и далее референдум с выборами) или нет. Путь этот для него, безусловно, опасен — его могут обвинить в предательстве и в попытках узурпации власти. Но и продолжение войны также крайне опасно и для него лично, и для страны в целом. Далее условия мирного соглашения могут стать еще хуже (при этом не факт, что нынешние предложения США о гарантиях безопасности для Украины к тому времени останутся в силе). Так же, как и внутриполитическая ситуация, которую продолжают раскачивать коррупционные скандалы».

«Визит Зеленского последовал за телефонным разговором Трампа с Путиным, который состоялся ранее в тот же день и который американский президент охарактеризовал как «отличный». Позднее в Кремле заявили, что беседа была «дружеской, доброжелательной и деловой», добавив, что Трамп и Путин договорились вновь оперативно связаться после переговоров Трампа с украинским лидером <...> Такая последовательность вызвала тревогу у некоторых сторонников Украины, которые указывают на устоявшуюся схему, при которой Трамп сначала говорит с Путиным, а затем встречается с Зеленским. Однако, в отличие от предыдущих эпизодов, на этот раз это не вылилось в открытую напряженность в диалоге между президентами США и Украины».