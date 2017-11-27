ВТБ уходит под землю

Зарплатный банк метрополитена выиграл тендер на размещение банкоматов на станциях

Зарплатный банк Московского метрополитена ВТБ выиграл тендер на размещение банкоматов в метро. Победитель предыдущего тендера Сбербанк демонтирует свои банкоматы на станциях метро

Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

ВТБ приступил к установке банкоматов в Московском метрополитене в конце октября этого года, рассказали РБК в пресс-службе банка. «Всего планируется установить 94 устройства на 65 станциях, из них 30 АТМ уже установлены», — уточнили в ВТБ.

Установка банкоматов осуществляется в рамках выполнения условий тендера Московского метрополитена, который банк выиграл 12 сентября 2017 года сроком на пять лет. Кроме того, ВТБ реализует эквайринговый проект по безналичной оплате проезда и пополнению карты «Тройка» с помощью банковской карты, а также зарплатный проект для сотрудников метрополитена, добавили в пресс-службе.

В то же время Сбербанк, 101 банкомат которого был установлен в метро в рамках тендера, демонтирует свои устройства, следует из информации на сайте госзакупок. «В настоящее время Сбербанк выводит устройства самообслуживания из метрополитена, так как тендер на установку устройств на территории метрополитена выиграл другой банк», — пояснили РБК в пресс-службе банка. Представитель банка добавил, что срок аренды истек в октябре. В Сбербанке не прокомментировали, насколько широким и доходным было до сих пор сотрудничество банка с Московским метрополитеном. ​В Московском метрополитене не ответили на запрос РБК.

Банкоматы в московском метро. 2012 год (Фото: Юлия Овчинникова / Lori)

Выгодно ли

Начинать с нуля сотрудничество с метрополитеном, устанавливая в нем одни лишь банкоматы, — для большинства банков невыгодный бизнес из-за высокой стоимости обслуживания самих банкоматов, а также низкого количества комиссионных операций по АТМ в подземке, считают опрошенные РБК эксперты. Однако если, как в ситуации с ВТБ, банк еще и обслуживает метрополитен по другим проектам (зарплатный проект, эквайринг и т.д), это экономически обоснованное и логичное решение. Получаемое банками вознаграждение при использовании банкомата не в сети банка — эмитента карты снижается, а расходы на содержание банкоматной сети растут, поскольку закупается только иностранное оборудование, цены на которое с 2014 года возросли в два раза, поясняет вице-президент Транскапиталбанка Игорь Антонов. «Чем больше операций по снятию наличных, тем сейчас для банка хуже: приходится чаще инкассировать, увеличивается оборот наличных. В итоге себестоимость растет и размер возмещения (плата одного банка другому через платежную систему) становится на уровне себестоимости, а иногда даже и в минусе», — поясняет банкир. Кроме того, по его оценкам, затраты выше и из-за более активного использования банкоматов в метро, их профилактику приходится проводить раз в месяц, а не раз в год, как для банкоматов в отделениях.

На вокзалах или в метро, где большие потоки пользователей, обслуживание банкоматов зачастую относится банками в отчетах к статье «реклама» (в проходимых местах они также еще и рекламные носители) из-за того, что затраты банка на техническое обслуживание и аренду площадей все равно больше, чем комиссионный доход от снятия наличных, говорит председатель правления СДМ-банка Максим Солнцев.

С другой стороны, если банк обслуживает весь метрополитен и у него с ним зарплатный проект, то установка им в метро еще и банкоматов становится обоснованным и экономически выгодным проектом, говорит Игорь Антонов. «В таком случае, к примеру, инкассаторы приезжают в одну точку и инкассируют сразу несколько мест сразу, в свою очередь, себестоимость этих процедур комплексно уже снижается, а доходность повышается», — заключает эксперт.

Выход на прибыльность данного проекта возможен только при комплексном обслуживании в рамках зарплатного проекта, причем лишь для крупнейших эмитентов и эквайеров, в число которых входит ВТБ, говорит еще один собеседник издания на финансовом рынке. В частности, выгода при эквайринге возникает благодаря тому, что банк — эмитент и эквайер в ходе большого количества транзакций не делится комиссией с другими банками, а только с платежной системой.

Эксперты затруднились детальнее оценить доходность для ВТБ данного проекта, однако не исключили, что интерес банка к нему может включать и имиджевую составляющую. «Для ВТБ это еще и важный имиджевый и инфраструктурный проект», — говорит Игорь Антонов.