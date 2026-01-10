 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Работу морского транспорта в Севастополе приостановили из-за шторма

Рейд в Севастополе закрыт, катера и паромы приостановили работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила в телеграм-канале ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

«Из-за крайне неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт движение не осуществляет», — говорится в сообщении.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о шторме на море и возможном подъеме уровня рек.

«Сильный шторм, прогнозируют синоптики, обрушится на Севастополь и на Крымское побережье в это воскресенье», — предупредил глава региона.

Он отметил, что до «шторма века», по прогнозам, это стихийное явление не дотянет, однако эксперты сообщают о резком похолодании с вечера воскресенья и волнах до 4-5 метров, вызванных западным и юго-западным ветром 15-20 м/c.

Развожаев подчеркнул, что Севприроднадзор и спасательная служба Севастополя контролируют уровень воды в реках и на текущий момент он не превышает опасных отметок.

Накануне региональное МЧС предупредило о сильном ветре в Севастополе.

«Синоптики сообщают, что 10 января порывы южного ветра могут достигнуть 17-22 м/с. Также ожидаются дождь и мокрый снег», — говорится в сообщении.

Ведомство напомнило об опасности нахождения при сильном ветре у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими конструкциями и около опор ЛЭП, а также вблизи рекламных щитов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Севастополь штормовое предупреждение непогода
Материалы по теме
КТК приостановил перевалку нефти в Черном море из-за шторма
Бизнес
Шторм в Сочи привел к разрушениям на набережной. Видео
Общество
Два судна открепились от причала во время шторма в Мурманской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Работу морского транспорта в Севастополе приостановили из-за шторма Общество, 09:18
Трамп заявил о готовности «что-то предпринять» против Гренландии Политика, 09:10
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 09:09
Названы 10 надежных выпусков облигаций с доходностью до 19% годовых Инвестиции, 09:00
Аэропорт Сочи временно ограничивал прием самолетов Политика, 08:34
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
План «Ковер» введен в аэропорту Владикавказа Политика, 07:53
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
«Аэрофлот» и «Победа» поменяют расписание из-за ситуации в Шереметьево Общество, 07:47
За ночь над Россией уничтожили почти 60 дронов ВСУ Политика, 07:29
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
ЕС предоставит Сирии $722 млн на восстановление страны Политика, 07:13
NYT узнала, что Сергей Брин переносит свой бизнес из Калифорнии в Неваду Бизнес, 06:43
В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты Политика, 06:23
Падение обломков БПЛА привело к пожару на нефтебазе под Волгоградом Политика, 06:19