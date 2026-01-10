Работу морского транспорта в Севастополе приостановили из-за шторма

Рейд в Севастополе закрыт, катера и паромы приостановили работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила в телеграм-канале ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

«Из-за крайне неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт движение не осуществляет», — говорится в сообщении.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о шторме на море и возможном подъеме уровня рек.

«Сильный шторм, прогнозируют синоптики, обрушится на Севастополь и на Крымское побережье в это воскресенье», — предупредил глава региона.

Он отметил, что до «шторма века», по прогнозам, это стихийное явление не дотянет, однако эксперты сообщают о резком похолодании с вечера воскресенья и волнах до 4-5 метров, вызванных западным и юго-западным ветром 15-20 м/c.

Развожаев подчеркнул, что Севприроднадзор и спасательная служба Севастополя контролируют уровень воды в реках и на текущий момент он не превышает опасных отметок.

Накануне региональное МЧС предупредило о сильном ветре в Севастополе.

«Синоптики сообщают, что 10 января порывы южного ветра могут достигнуть 17-22 м/с. Также ожидаются дождь и мокрый снег», — говорится в сообщении.

Ведомство напомнило об опасности нахождения при сильном ветре у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими конструкциями и около опор ЛЭП, а также вблизи рекламных щитов.