 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Восемь БПЛА уничтожили над Крымом, Костромской областью и Адыгеей

Сюжет
Военная операция на Украине
Кострома
Кострома (Фото: Татьяна Малкова / Shutterstock)

ПВО утром в субботу, 10 января, перехватила в трех регионах страны восемь украинских дронов, следует из сводки Министерства обороны.

«В период с 7:00 мск до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, четыре БПЛА сбили над Крымом, три БПЛА — над Костромской областью и еще один — над Адыгеей.

За ночь над Россией уничтожили почти 60 дронов ВСУ
Политика

Ранее Минобороны сообщило, что за ночь средства ПВО уничтожили 59 беспилотников над российскими регионами, Черным и Азовским морями. В приведенном военными перечне также были указаны Крым и Адыгея — ночью там сбили по четыре дрона.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Денис Малышев
Минобороны БПЛА Крым Адыгея ВСУ Костромская область
Материалы по теме
Падение обломков БПЛА привело к пожару на нефтебазе под Волгоградом
Политика
Два московских аэропорта ограничивали полеты из-за дрона в небе
Политика
В рождественскую ночь военные сбили над Россией и Черным морем 32 БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Адвокат заявила, что Долина не сможет передать квартиру до 20 января Общество, 10:55
Замена счетчиков воды: когда и как менять Недвижимость, 10:54
Когда придет время беспилотного транспорта РБК и Kaspersky, 10:43
Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 12 января Политика, 10:37
Большинство руководителей признались, что их сотрудникам нужен контроль Образование, 10:33
Курс на санацию. Почему банкротства в 2026 году станут оздоровительнымиПодписка на РБК, 10:31
Соцфонд пересчитал пенсии 400 тыс. многодетных матерей Общество, 10:26
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Завершаются новогодние праздники. Когда ждать следующих длинных выходных Общество, 10:10
Страх провала у предпринимателя: как превратить его в союзника Образование, 10:10
Восемь БПЛА уничтожили над Крымом, Костромской областью и Адыгеей Политика, 10:09
«Перестаньте искать счастье и смысл»: почему главное в жизни — интересПодписка на РБК, 10:03
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Снегопад в Москве побил полувековой рекорд Общество, 10:00
Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета Инвестиции, 10:00