Восемь БПЛА уничтожили над Крымом, Костромской областью и Адыгеей

Кострома (Фото: Татьяна Малкова / Shutterstock)

ПВО утром в субботу, 10 января, перехватила в трех регионах страны восемь украинских дронов, следует из сводки Министерства обороны.

«В период с 7:00 мск до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, четыре БПЛА сбили над Крымом, три БПЛА — над Костромской областью и еще один — над Адыгеей.

Ранее Минобороны сообщило, что за ночь средства ПВО уничтожили 59 беспилотников над российскими регионами, Черным и Азовским морями. В приведенном военными перечне также были указаны Крым и Адыгея — ночью там сбили по четыре дрона.