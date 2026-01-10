Трамп заявил о готовности «что-то предпринять» против Гренландии
Вашингтон не допустит, чтобы Россия или Китай присутствовали в Гренландии, и установит контроль над островом любым способом, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с руководителями крупных нефтедобывающих компаний. Трансляция встречи доступна на YouTube-канале Белого дома.
Выступая перед журналистами, Трамп сказал, что США готовы «что-то предпринять» в отношении Гренландии, даже без согласия ее жителей.
«Если мы этого не сделаем, Гренландию возьмут под контроль Россия или Китай, а мы не собираемся иметь Россию или Китай в качестве соседа», — заявил республиканец.
После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. 4 января на фоне американской операции в Венесуэле он в интервью The Atlantic сказал, что остров «окружен российскими и китайскими судами» и «абсолютно необходим» Вашингтону для обороны.
В конце декабря губернатор Луизианы Джефф Лэндри, которого Трамп назначил своим специальным посланником по Гренландии, говоря об острове, отметил, что администрация американского президента не преследует цель «завоевать кого-либо», а предлагает «экономическую мощь и защиту».
