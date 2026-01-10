 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп заявил о готовности «что-то предпринять» против Гренландии

Трамп заявил, что США не хотят видеть Россию или Китай в Гренландии

Вашингтон не допустит, чтобы Россия или Китай присутствовали в Гренландии, и установит контроль над островом любым способом, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с руководителями крупных нефтедобывающих компаний. Трансляция встречи доступна на YouTube-канале Белого дома.

Выступая перед журналистами, Трамп сказал, что США готовы «что-то предпринять» в отношении Гренландии, даже без согласия ее жителей.

«Если мы этого не сделаем, Гренландию возьмут под контроль Россия или Китай, а мы не собираемся иметь Россию или Китай в качестве соседа», — заявил республиканец.

Трамп заявил о готовности продавать венесуэльскую нефть России и Китаю
Политика

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. 4 января на фоне американской операции в Венесуэле он в интервью The Atlantic сказал, что остров «окружен российскими и китайскими судами» и «абсолютно необходим» Вашингтону для обороны.

В конце декабря губернатор Луизианы Джефф Лэндри, которого Трамп назначил своим специальным посланником по Гренландии, говоря об острове, отметил, что администрация американского президента не преследует цель «завоевать кого-либо», а предлагает «экономическую мощь и защиту».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп США Россия Гренландия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп ушел от ответа на вопрос о выборе между Гренландией и НАТО
Политика
Reuters узнал, что США могут выплатить жителям Гренландии до $100 тыс.
Политика
Politico узнало о подготовке ЕС плана на случай атаки США на Гренландию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Работу морского транспорта в Севастополе приостановили из-за шторма Общество, 09:18
Трамп заявил о готовности «что-то предпринять» против Гренландии Политика, 09:10
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 09:09
Названы 10 надежных выпусков облигаций с доходностью до 19% годовых Инвестиции, 09:00
Аэропорт Сочи временно ограничивал прием самолетов Политика, 08:34
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
План «Ковер» введен в аэропорту Владикавказа Политика, 07:53
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
«Аэрофлот» и «Победа» поменяют расписание из-за ситуации в Шереметьево Общество, 07:47
За ночь над Россией уничтожили почти 60 дронов ВСУ Политика, 07:29
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
ЕС предоставит Сирии $722 млн на восстановление страны Политика, 07:13
NYT узнала, что Сергей Брин переносит свой бизнес из Калифорнии в Неваду Бизнес, 06:43
В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты Политика, 06:23
Падение обломков БПЛА привело к пожару на нефтебазе под Волгоградом Политика, 06:19