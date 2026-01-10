Соцфонд пересчитал пенсии 400 тыс. многодетных матерей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В соответствии с новыми правилами учета страхового стажа Социальный фонд России провел перерасчет пенсий для 400 тыс. матерей, воспитавших пятерых и более детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что новые правила вступили в силу с 1 января. Перерасчет ведется в приоритетном порядке, в том числе в праздничные дни.

Согласно новому порядку, многодетные матери могут включать в стаж периоды ухода за всеми детьми без ограничений. Прежде при оформлении пенсии учитывался только уход за четырьмя детьми.

«Мама получит не только стаж, но и пенсионные коэффициенты, если будет осуществлять уход за каждым ребенком не менее полутора лет: 2,7 коэффициента за первого ребенка, 5,4 коэффициента за второго и по 8,1 коэффициента за третьего и последующих детей», — разъясняется на сайте ведомства.

Специалисты Соцфонда начали прием заявлений на перерасчет пенсий в декабре 2025 года. Женщины, которые еще не дали согласия или не обращались сами, могут сделать это через личный кабинет на портале «Госуслуги» или клиентскую службу Соцфонда.

«Тем, кто выйдет на пенсию после 1 января 2026 года, все периоды зачтутся автоматически», — добавили в пресс-службе.