 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 12 января

Сюжет
Военная операция на Украине
Зал Совета Безопасности Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, США
Зал Совета Безопасности Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, США (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине в понедельник, 12 января, по запросу Киева. Об этом сообщают BFM TV и AFP со ссылкой на расписание Совбеза ООН.

Поводом для созыва стало в том числе применение Россией ракеты «Орешник».

Украина решила созвать Совбез ООН после удара «Орешником»
Политика
Андрей Сибига

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев намерен инициировать созыв Совета Безопасности ООН, а также заседание совета Украина — НАТО в связи с применением Россией ракеты «Орешник». По его словам, Украина также будет добиваться реакции со стороны ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Глава украинского МИДа добавил, что Киев проинформировал США, европейских партнеров, а также другие страны и международные организации по дипломатическим каналам. По его словам, Украина настаивает на более жестких мерах в отношении российского танкерного флота, нефтяных доходов, схем и активов.

Минобороны ударило «Орешником» в ответ на атаку по резиденции Путина
Политика

Российские войска в ночь на пятницу, 9 января, нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам на Украине, сообщило Минобороны России. Были применены в том числе ракетные комплексы средней дальности «Орешник». Как заявили в министерстве, целями атаки стали объекты производства беспилотников, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса.

В Минобороны удар назвали ответом на атаку Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

О том, что Украина в ночь на 29 декабря пыталась атаковать дронами резиденцию Путина, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в атаке был задействован 91 беспилотник, все они были сбиты. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в попытке удара.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
ООН заседание Украина «Орешник» Россия
Материалы по теме
Украина решила созвать Совбез ООН после удара «Орешником»
Политика
ООН призвала к расследованию атаки в Херсонской области
Политика
В ООН призвали Украину защитить российских военнопленных от пыток
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Адвокат заявила, что Долина не сможет передать квартиру до 20 января Общество, 10:55
Замена счетчиков воды: когда и как менять Недвижимость, 10:54
Когда придет время беспилотного транспорта РБК и Kaspersky, 10:43
Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 12 января Политика, 10:37
Большинство руководителей признались, что их сотрудникам нужен контроль Образование, 10:33
Курс на санацию. Почему банкротства в 2026 году станут оздоровительнымиПодписка на РБК, 10:31
Соцфонд пересчитал пенсии 400 тыс. многодетных матерей Общество, 10:26
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Завершаются новогодние праздники. Когда ждать следующих длинных выходных Общество, 10:10
Страх провала у предпринимателя: как превратить его в союзника Образование, 10:10
Восемь БПЛА уничтожили над Крымом, Костромской областью и Адыгеей Политика, 10:09
«Перестаньте искать счастье и смысл»: почему главное в жизни — интересПодписка на РБК, 10:03
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Снегопад в Москве побил полувековой рекорд Общество, 10:00
Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета Инвестиции, 10:00