Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 12 января

Зал Совета Безопасности Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, США (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине в понедельник, 12 января, по запросу Киева. Об этом сообщают BFM TV и AFP со ссылкой на расписание Совбеза ООН.

Поводом для созыва стало в том числе применение Россией ракеты «Орешник».

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев намерен инициировать созыв Совета Безопасности ООН, а также заседание совета Украина — НАТО в связи с применением Россией ракеты «Орешник». По его словам, Украина также будет добиваться реакции со стороны ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Глава украинского МИДа добавил, что Киев проинформировал США, европейских партнеров, а также другие страны и международные организации по дипломатическим каналам. По его словам, Украина настаивает на более жестких мерах в отношении российского танкерного флота, нефтяных доходов, схем и активов.

Российские войска в ночь на пятницу, 9 января, нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам на Украине, сообщило Минобороны России. Были применены в том числе ракетные комплексы средней дальности «Орешник». Как заявили в министерстве, целями атаки стали объекты производства беспилотников, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса.

В Минобороны удар назвали ответом на атаку Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

О том, что Украина в ночь на 29 декабря пыталась атаковать дронами резиденцию Путина, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в атаке был задействован 91 беспилотник, все они были сбиты. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в попытке удара.