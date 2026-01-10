 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новый год 2026⁠,
0

Завершаются новогодние праздники. Когда ждать следующих длинных выходных

Опубликован календарь выходных в 2026 году
Сюжет
Новый год 2026
Заканчиваются 12-дневные новогодние каникулы. Как россияне будут отдыхать в другие месяцы — в календаре РБК

Новогодние каникулы, начавшиеся 31 декабря 2025 года, завершаются. Первым рабочим днем в 2026-м станет понедельник, 12 января.

В течение года россиян ждет несколько длинных выходных:

  • В честь Дня защитника Отечества отдых продлится с 21 по 23 февраля. На работу все вернутся во вторник, 24 февраля.
  • В марте праздничные дни, приуроченные к Международному женскому дню, выпадут на период с 7 по 9 марта.
  • Майские праздники разделятся на два трехдневных выходных: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
  • В июне, на День России, выходные продлятся с 12-го (пятница) по 14-е число.
  • День народного единства 4 ноября (среда) также будет нерабочим.

Следующие новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2026 года.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
София Шошина София Шошина
Выходные календарь производственный календарь
Материалы по теме
В Госдуме предложили исключить выходные из числа отпускных дней
Общество
SuperJob выяснил, сколько россиян продлят новогодние каникулы отпуском
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Адвокат заявила, что Долина не сможет передать квартиру до 20 января Общество, 10:55
Замена счетчиков воды: когда и как менять Недвижимость, 10:54
Когда придет время беспилотного транспорта РБК и Kaspersky, 10:43
Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 12 января Политика, 10:37
Большинство руководителей признались, что их сотрудникам нужен контроль Образование, 10:33
Курс на санацию. Почему банкротства в 2026 году станут оздоровительнымиПодписка на РБК, 10:31
Соцфонд пересчитал пенсии 400 тыс. многодетных матерей Общество, 10:26
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Завершаются новогодние праздники. Когда ждать следующих длинных выходных Общество, 10:10
Страх провала у предпринимателя: как превратить его в союзника Образование, 10:10
Восемь БПЛА уничтожили над Крымом, Костромской областью и Адыгеей Политика, 10:09
«Перестаньте искать счастье и смысл»: почему главное в жизни — интересПодписка на РБК, 10:03
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Снегопад в Москве побил полувековой рекорд Общество, 10:00
Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета Инвестиции, 10:00