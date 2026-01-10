Новый год 2026,
0
Завершаются новогодние праздники. Когда ждать следующих длинных выходных
Опубликован календарь выходных в 2026 году
Заканчиваются 12-дневные новогодние каникулы. Как россияне будут отдыхать в другие месяцы — в календаре РБК
Новогодние каникулы, начавшиеся 31 декабря 2025 года, завершаются. Первым рабочим днем в 2026-м станет понедельник, 12 января.
В течение года россиян ждет несколько длинных выходных:
- В честь Дня защитника Отечества отдых продлится с 21 по 23 февраля. На работу все вернутся во вторник, 24 февраля.
- В марте праздничные дни, приуроченные к Международному женскому дню, выпадут на период с 7 по 9 марта.
- Майские праздники разделятся на два трехдневных выходных: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
- В июне, на День России, выходные продлятся с 12-го (пятница) по 14-е число.
- День народного единства 4 ноября (среда) также будет нерабочим.
Следующие новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2026 года.
