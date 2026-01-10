 Перейти к основному контенту
Общество
0

Снегопад в Москве побил полувековой рекорд

За последние сутки в Москве выпало 42% от январской нормы осадков — прирост свежевыпавшего снега за сутки в столице составил в среднем 23 см, а сугробы поднялись в полтора раза выше обычного
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Снегопад, который принес в Москву циклон «Фрэнсис», оказался рекордным за последние 50 лет — за одни сутки в столице выпало (в пересчете на воду) 22 мм осадков, что составляет 42% от январской нормы, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, снегопад с лихвой перекрыл показатель января 1976 года (12,9 мм осадков), установив новый рекорд за последние полвека, и лишь чуть-чуть недотянул до того, чтобы обновить максимум за всю историю.

«Не хватило буквально 1 мм до повторения суточного рекорда всего января, который держится с далекого 1970 года. То есть такого снежного армагеддона в Москве в середине зимы не было последние 56 лет», — пояснил Тишковец.

За сутки толщина снежного покрова в Москве увеличилась в среднем на 23 см, во Внуково — на 32 см, а в подмосковном Долгопрудном — на 33 см, здесь выпало более 60% от январской нормы осадков. В результате снегопада максимальная высота сугробов в Подмосковье впервые этой зимой превысила полметра, в Черустях высота снежного покрова составляет 51 см. На Балчуге высота сугробов достигла 39 см, что в 1,5 раза выше положенной в это время климатической нормы.

Тишковец предупредил, что в субботу и воскресенье температура воздуха в Москве будет снижаться, а снегопад ослабеет — будет лишь «небольшой снег интенсивностью не более 1 мм». Но в понедельник, 12 января, на Центральную Россию с юга выйдет очередной циклон, который принесет новый снегопад, хотя и не такой сильный — не более 2–7 мм осадков.

«Так что у коммунальных служб и жителей Москвы и области есть двое суток для ликвидации последствий стихии», — заявил Тишковец.

