Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Трамп отверг идею проведения операции в отношении Путина по аналогии с Мадуро. По его словам, у него хорошие отношения с российским лидером. Тем не менее глава Белого дома заявил, что разочарован в президенте России из-за Украины

Президент США Дональд Трамп отверг идею о проведении операции в отношении российского лидера Владимира Путина по той же схеме, что и с Николасом Мадуро. Его слова приводит портал Newsweek.

Ведущий телеканала Fox Питер Дуси на брифинге спросил Трампа, отдал бы он когда-нибудь такой же приказ в отношении президента России.

«Я не думаю, что в этом есть необходимость», — ответил американский лидер. Глава Белого дома добавил, что у него хорошие отношения с президентом России, но он им разочарован.

«Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эта (на Украине. — РБК) будет где-то посередине или, может быть, одной из самых легких», — подчеркнул Трамп.

США 3 января провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой по столице Венесуэлы Каракасу был нанесен удар, а президент Николас Мадуро вместе с женой был захвачен американским спецназом. Штаты обвинили венесуэльского лидера в сотрудничестве с наркоторговцами и сообщили, что он предстанет перед американским судом. Трамп заявил, что США возьмут на себя управление республикой, и призвал руководство страны подчиниться, иначе «то, что случилось с Мадуро, может случиться и с ними».

Россия осудила вторжение США. В российском МИДе отметили, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира, а Венесуэле необходимо гарантировать право самой определять свою судьбу, «без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне».

Трамп ранее неоднократно говорил о разочаровании в российском президенте из-за продолжающихся боев на Украине. Тем не менее американский лидер уверен, что мир между Россией и Украиной будет достигнут.