Большинство руководителей признались, что их сотрудникам нужен контроль

Контроль за занятостью сотрудников в течение рабочего дня — необходимая часть управления даже при высокой автономии и удаленных форматах работы. Так считает большинство российских руководителей, опрошенных компанией «Ромир» в рамках исследования по заказу РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Занятость сотрудников в рабочее время нужно контролировать, считает 81% российских руководителей. Об этом говорят результаты исследования компании «Ромир», проведенного по заказу Школы управления РБК.

Наиболее популярен ответ про необходимость контролировать сотрудников среди руководителей в самых крупных компаниях (от 1 тыс. сотрудников) — 91%. В командах до пяти человек — самый низкий процент тех, кто считает необходимостью следить за сотрудниками, — 76%. Во всех остальных случаях этот показатель больше 80%.

Намного более склонны контролировать работу сотрудников руководители, у которых в подчинении руководители (93%). Чуть менее — те, у кого исполнители и руководители (82%) или только исполнители (80%).

Руководители, которые не контролируют своих сотрудников, значимо реже задерживаются на работе регулярно и значимо чаще уходят вовремя (18 против 12%).

РБК запустил Школу управления в конце декабря 2025 года. Это новый образовательный проект медиахолдинга, ориентированный на развитие руководителей. Именно для руководителей школа разработала свой первый продукт— серию интерактивных онлайн-событий на актуальные темы. Участники событий Школы управления смогут сделать шаг к решению конкретной управленческой задачи и получить новый опыт по заявленной теме.



События Школы управления РБК будут проходить по четвергам начиная с 15 января. На первых двух событиях участники разберут, как руководителю строить карьеру в ближайший год и справляться с управленческим одиночеством. Условия доступа и полное расписание ближайших событий можно посмотреть здесь.

Эксперты, опрошенные РБК, отмечают, что стремление к контролю не всегда связано с недоверием к сотрудникам. По словам Алексея Суханова, проректора по исследованиям и инновациям «СберУниверситета», «если команда регулярно перерабатывает, это говорит не о вовлеченности, а о проблемах в планировании и управлении». В российской управленческой культуре контроль часто подменяет системное управление. В результате это начинает распространяться не только на результат, но и сам процесс работы.

«Моя задача как руководителя — договариваться о результате, а не о количестве часов», — подчеркнул Алексей Попов, директор Скандинавской школы экономики. По его мнению, управление становится устойчивым не благодаря постоянному мониторингу, но за счет ясных ожиданий и договоренностей.

Опрошенные эксперты сходятся во мнении: запрос на контроль отражает переходное состояние управленческой практики в России.

С одной стороны, руководители ожидают от сотрудников самостоятельности и ответственности, с другой — продолжают опираться на инструменты прямого контроля, особенно в ситуациях высокой нагрузки и неопределенности.

Исследование особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория — управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1200 интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.

Результаты исследования будут опубликованы РБК 12 января 2026 года.