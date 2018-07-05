Детские медиа: подростки полюбили приложения для обмена короткими видео

Журнал РБК выяснил, как приложения, пользователям которых не нужно ничего писать или говорить, завоевали успех в России

Фото: Юрий Чичков для РБК

Девочка лет 12 держит телефон на вытянутой руке и медленно, как в «слоумо», подпевает популярной песне, выразительно проговаривая каждый слог. Через пару секунд и два слова она резко опускает камеру вниз и жмет на паузу. Затем снова поднимает телефон, включает запись и продолжает петь. Примерно так выглядит каждый второй «туториал», «руководство по эксплуатации» приложения Musical.ly на YouTube. Только здесь их опубликовано больше 2,8 млн.

Если вы сами никогда не снимали ролики для Musical.ly или аналогичных видеоприложений, вроде Kwai или Like, вы, скорее всего, знакомы с их активными пользователями: это ваши дети или дети ваших знакомых. Musical.ly давно и стабильно входит в топ бесплатных приложений российских App Store и Google Play. А его близкий аналог — китайское приложение для видео со спецэффектами Kwai — в мае на некоторое время занял первую строчку по количеству скачиваний в России.

Musical.ly было создано в Китае в 2014 году, а к концу 2017 года оно набрало 200 млн пользователей по всему миру и было продано создателями китайской медиакомпании Toutiao примерно за $1 млрд. По меньшей мере половина пользователей Musical.ly — люди от 13 до 24 лет, особенно большой популярностью оно пользуется в США. Его китайского конкурента под названием Kwai, на родине известного как Kuaishou, по данным самой компании, используют 700 млн человек (большинство из них — жители Китая). В марте прошлого года эта видеосоцсеть привлекла $350 млн инвестиций, стоимость всей компании была оценена приблизительно в $3 млрд. У сингапурского аналога китайских приложений под названием Like App, которое также набирает популярность в России, в мире есть около 27 млн пользователей, большинство из них — в Индии.

Суть всех трех приложений примерно одна: они позволяют снимать 15-секундные видео, многие из которых выглядят чем-то вроде караоке без звука — пользователи просто открывают рот под популярные места. Ролики при этом снимаются только на телефон и только через само приложение. Смонтировать их с помощью внешней программы не получится, зато в любой момент пользователь может нажать на «стоп», а затем продолжить снимать с того же места. Именно таким образом делается монтаж для всех роликов в этих приложениях: техническую возможность приостанавливать съемку пользователи научились использовать для того, чтобы делать так называемые transitions — внезапные смены локаций, вращения, переодевания и множество других трюков и монтажных ходов. Как только кто-нибудь придумывает новый «переход», сразу же снимается и выкладывается новая партия «туториалов» с разбором этого трюка.

Видео: Musical.ly

Чтобы мимика и жесты получались четкими, снимаются такие ролики обычно в режиме 2х: песня звучит в два раза медленнее оригинала, соответственно, герой ролика «поет» и танцует как в «слоумо» — и со стороны, пока не видно результата, это выглядит довольно странно. Кроме того, практически во всех клипах в Musical.ly у самых разных пользователей можно заметить совершенно однотипные движения: подростки используют непонятный со стороны язык жестов, с помощью которого «протанцовывают» слова песен, пытаясь донести ее эмоцию.

Появился этот видео-язык в набирающих популярность азиатских соцсетях: в нем каждое понятие, которое часто встречается в поп-песнях, имеет свой набор жестов, а каждый жест — свой смысл. Пользователи повторяют их один за другим, а на выходе получается что-то вроде танца руками, который рассказывает свою историю.

Пик популярности

Видеоформаты сами по себе становятся все более популярными, а успех этих приложений у российских пользователей во многом объясняется продуманной стратегией продвижения, считает Татьяна Иванова — основатель агентства Hello Blogger и программный директор фестиваля видеоблогеров «Видфест». В этом году генеральным партнером фестиваля стало приложение Kwai, а в прошлом году — Musical.ly. «Сейчас идет пик их компаний: даже я, не являясь зарегистрированным пользователем ни одной из этих соцсетей, регулярно вижу их рекламу», — говорит Татьяна.

Приложения последние несколько месяцев активно рекламируются в YouTube, а команды, отвечающие за их продвижение в русскоязычном интернете, активно работают с известными видеоблогерами, предлагая им создать аккаунты на своих площадках. «Судя по тому, что посты на эту тему появляются регулярно и все это — топовые блогеры, речь, скорее всего, идет о достаточно высокобюджетных кампаниях», — считает Иванова.

Фотографии экрана в приложении Musical.ly (Фото: Musical.ly)

Значимую роль коммерческого продвижения приложений на российском рынке не отрицают и в самих компаниях. «Хотя тренд на видеоформаты очень силен, ключевым фактором в продвижении нашего приложения на российском рынке является работа местной команды», — рассказали журналу РБК в Musical.ly. Того же мнения придерживаются в Kwai, подтвердили в компании, которая занимается продвижением приложения на российском рынке.

Команды обоих приложений уверены, что добиться популярности их проектам помогло то, что новому человеку, не успевшему прославиться в других соцсетях, здесь сделать это проще — благодаря алгоритмам показа постов. У новых соцсетей уже есть и свои истории успеха. Например, в Kwai успешным блогером, выросшим на их платформе, называют Викторию Андреенко — начинающую певицу из Донецка, на страницу которой за год подписались около 429 тыс. человек. По словам самой Андреенко, благодаря Kwai ее начали узнавать на улицах родного города. А в Musical.ly в пример приводят историю живущего в США российского спортсмена Родиона Гилмитдинова, на которого обратил внимание Red Bull (219 тыс. подписчиков).

Монетизировать свои достижения внутри самих приложений Виктория и Родион пока не могут: ни в Musical.ly, ни в Kwai все еще нет рекламных инструментов, на которых блогеры могли бы зарабатывать. Нет способа заработать на своей аудитории и у самих приложений. «Прямо сейчас мы фокусируемся на разработке платформы, которая бы нравилась нашим пользователям», — говорят в Musical.ly.

Но на этом этапе развития это совершенно нормальная ситуация, считает Татьяна Иванова: «У подобных сервисов всегда есть два типа обязательств перед инвесторами: во-первых, по количеству пользователей, а во-вторых, по количеству денег, которые они должны заработать». По ее мнению, сейчас оба приложения работают над первым обязательством — так же, как семь лет назад делал это Instagram. «От их команд сейчас требуется сделать так, чтобы пользователи не только пришли в приложение, но и остались в нем, а для этого нужно разрабатывать новый инструментарий. Научиться зарабатывать на этой аудитории будет уже следующим шагом», — заключает она.