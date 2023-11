Глава ФНС Даниил Егоров рассказал в интервью РБК, как платят налоги в новых регионах, о борьбе с теневыми площадками по возврату НДС, а также о том, в каких отраслях высок потенциал применения схем по уходу от налогов

Сколько будет собрано налогов по итогам года

Как идет регистрация бизнеса в новых регионах

Как работают теневые площадки по возврату НДС

Почему выявление схем уклонения — это игра в кошки-мышки

Где ФНС видит признаки схемных операций

Как налоговики выбирают отрасли для проверок

Что означают громкие дела против блогеров

Как преодолевались проблемы, связанные с внедрением ЕНС

На каком этапе находится работа по отказу от деклараций 3-НДФЛ

Какие активы бизнеса ФНС предлагает блокировать при начале проверки

Дискуссия о плавном переходе с «упрощенки» и барьеры для роста компаний

Что дает переезд бизнеса в САРы с точки зрения налогов

Можно ли избежать двойного налогообложения на фоне денонсации соглашений

Сколько планируется собрать НДФЛ с доходов по банковским вкладам

«Итоговые поступления зависят от модели поведения компаний»

— Раньше у нас по закону работал метод FIFO (first in, first out) — какая обязанность возникла первой, та и гасится первой. Теперь НДФЛ, как и страховые взносы, в этой очереди подвинулись вперед. Но сказать, что это сыграло основополагающую роль в наполнении региональных бюджетов, я бы не спешил. Этот метод применяется при конкуренции платежей, то есть когда денег не хватает. А если денег хватает, то какая разница, что будет погашено первым?

Мы достигли эффекта в двух процессах. Первое: если налогоплательщик посылает уведомление и у него есть остаток средств на счете раньше срока как подачи, так и уплаты налога, то эти платежи сразу попадают в резерв. Он ими также может воспользоваться, но муниципальный или региональный бюджет видит эти деньги.

Второе: если прежде у нас было множество точек взаимодействия — инспекций, региональных управлений, отдельных управлений казначейства, то теперь мы довели этот процесс до взаимодействия «точка — точка». У нас один центр по обработке данных, и у коллег из Казначейства один центр по обработке данных в Тульской области (разумеется, это не значит, что деньги попадают в бюджет Тульской области, — просто у него такой адрес регистрации).

Теперь у нас единый срок платежа — 28-е число. Если это выходные, то срок платежа сдвигается на более позднюю дату. Возникает риск, что на конец месяца в регионах не видят поступивших сумм. А у них расходные обязательства, что вызывает риск кассового разрыва. Этот процесс [распределения средств по бюджетам] раньше проходил от двух до трех дней, а теперь мы его реализуем за сутки.