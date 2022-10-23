Силуанов описал проблемы на рынке табака фразой «марка есть, а толку нет»

Рынок табачной продукции в России регулируется недостаточно — для обеления ему нужна система контроля, как на рынке алкоголя, считает глава Минфина. Действующая маркировка табака эффективнее, чем алкогольная ЕГАИС, считает ЦРПТ

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Для обеления табачной отрасли, в которой сохраняется еще много серых зон, необходима система полной прослеживаемости рынка по примеру той, которая действует для рынка алкоголя, заявил в интервью РБК глава Минфина Антон Силуанов.

Полную версию интервью читайте 24 октября на сайте РБК.

Минфин, «как никто другой, заинтересован в наведении порядка» на табачном рынке, поскольку «это деньги для бюджета», отметил министр. «Оборот табака — сфера, где еще много непрозрачных зон, включая серый импорт из соседних стран. Акцизов на табак мы собираем в разы больше, чем акцизов на алкоголь, а возможностей контроля меньше», — посетовал Силуанов.

Система прослеживаемости, контроль за производством и перемещением продукции и ответственность за нарушения для табачной продукции должны быть такие же, как для спиртных напитков, где полную прослеживаемость обеспечивает Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), считает министр.

«В табаке все по-другому. Да и должной ответственности за нарушения нет. Марка есть, а толку нет», — констатировал Силуанов.

В табачной отрасли «действенные механизмы контроля» почти отсутствуют из-за того, что отрасль курируют несколько регуляторов (среди них Минсельхоз, Минздрав, МВД, Роспотребнадзор, ФНС и ФТС), а нормативно-правовое регулирование разрозненное, — это ведет к увеличению производства и оборота нелегальной продукции, отмечали в Минфине.

Какие системы контролируют оборот алкоголя и табака ЕГАИС контролирует производство спиртных напитков в России и их импорт, а также розничную продажу. С 1 января 2016 года розничные магазины в России передают в ЕГАИС сведения об оптовых закупках любого алкоголя, а с 1 июля 2016 года — о розничных продажах (исключая пиво). На табачную продукцию с 2019 года наносятся штрихкоды data matrix Национальной системы маркировки «Честный знак», которая должна обеспечивать прослеживаемость оборота произведенной в России и ввезенной в страну табачной продукции до конечного потребителя. Обязательная маркировка наносится на сигареты и папиросы с 1 июля 2019-го, а с 1 июля 2020-го она введена для альтернативного табака (сигары, сигариллы, курительный и нюхательный табак, а также табак для кальяна). С 1 марта 2022 года обязательная маркировка введена также для стиков для систем нагревания и не содержащих табак курительных смесей для кальяна.

Глава Минфина напомнил, что министерство внесло в правительство ряд законодательных инициатив, направленных на ужесточение контроля за табачным рынком. В июне Минфин представил разработанный им проект отдельного отраслевого закона для регулирования производства и оборота табака. Документ предполагает введение лицензирования для производства и импорта табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, а также обязывает производителей регистрировать основное оборудование для их производства. Законопроект предусматривает, что государственный контроль за производством и оборотом товаров на табачном рынке будет опираться на маркировку «Честный знак» и учитываться в ее системе.

Силуанов выразил надежду, что предложенный законопроект удастся внести в Госдуму и принять уже в этом году. Ужесточение регулирования и обеление табачного рынка за счет повышения собираемости и улучшения администрирования акцизов, по оценке Минфина, могут принести бюджету в 2023 году дополнительные доходы в размере 100 млрд руб.

Предложение по регулированию табачной отрасли по системе ЕГАИС не новое: в 2021 году Минфин выступал с инициативой ввести лицензии на производство и оптовую торговлю табака и передавать данные в доработанную систему ЕГАИС. Но предложение включить табачную продукцию в сферу действия системы ЕГАИС поддержали не все участники рынка. Учитывая введенную для табачного рынка маркировку, «некоторые положения проекта закона относительно системы ЕГАИС представляются излишними», говорил вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко.

Представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора системы «Честный знак», заявил РБК, что «система маркировки намного эффективнее любых других существующих систем, о чем говорят результаты работы». С момента ее введения уровень контрафакта в табачной продукции снизился на четверть — с 15,6% в 2019 году до 12,1% в 2021 году, выявлены и закрылись 32 нелегальных производства, еще 18 табачных фабрик вышли из тени и начали работать легально. А благодаря маркировке в 2021 году начисления от акцизов в табачной отрасли выросли, по данным ФНС, на 121,6 млрд руб. (20,9%) — до 705 млрд руб., добавили в ЦРПТ.

РБК направил запросы в правительство и Минпромторг.