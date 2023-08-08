Россия частично приостановила налоговые соглашения с 38 странами. Главное

Россия приостановила отдельные положения соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 государствами, среди которых США, страны ЕС, Япония. О том, какие последствия повлечет за собой это решение, — в материале РБК

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией действия отдельных положений соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 государствами, включая США, Канаду, большинство стран Европы (Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу, Болгарию, Ирландию, Финляндию и Кипр), а также Австралию, Великобританию и Японию. Документ размещен на портале правовых актов 8 августа, он вступил в силу со дня опубликования.

Ранее Россия имела налоговые соглашения с 82 странами (не считая Нидерланды, Украину и Латвию, с которыми соглашение денонсировано, прекратило действие и приостановлено соответственно). Из них 39 стран были включены в перечень недружественных.

Решение о приостановке действия отдельных пунктов СИДН связано с необходимостью «принятия безотлагательных мер в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц», говорится в тексте указа. Приостановка будет действовать «до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений» или «до прекращения действия в отношении Российской Федерации этих международных договоров». Ранее с предложением издать указ о приостановке действия СИДН со странами, которые ввели против России санкции, к президенту обратились Минфин и МИД.

Своим указом Путин также поручил принять меры для снижения влияния на экономику России последствий приостановки соглашений. Правительству поручено внести в Госдуму законопроект о приостановке действия соглашений, а МИДу — уведомить об этом соответствующие страны. РБК направил запросы в Минфин и ФНС.

По каким налогам вырастут ставки

Действие СИДН позволяет юридическим и физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами одной страны, но получающим доход в другой, уплачивать налог с него лишь в одной стране либо в обеих, но по сниженной ставке. СИДН обычно позволяют зарубежным компаниям, которые получают пассивный доход из России, существенно снизить налоги, отмечает партнер Б1 Марина Белякова. «В частности, налог на дивиденды можно платить по ставке 5–10% (в зависимости от юрисдикции) вместо 15%, а на проценты по займам и роялти — по нулевой ставке вместо 20-процентной. Многие налогоплательщики также применяли норму о прочем доходе — как правило, по СИДН он освобождается у источника (то есть у плательщика дохода — по месту его возникновения, а не у получателя. — РБК), без СИДН общая ставка составляет 20%», — напоминает она.

Перечень статей СИДН, которые приостанавливаются указом в различных соглашениях, примерно одинаковый, говорит партнер Kept Анна Воронкова. В частности, под приостановку подпадают все положения, предусматривающие льготные ставки по налогу у источника при выплате различных видов доходов из России (дивидендов, процентов, роялти, доходов от реализации имущества, доходов от международных перевозок и др.) в адрес резидентов недружественных стран, отмечает она. Это означает, что теперь налог при выплате доходов за рубеж будет взиматься по ставкам, предусмотренным Налоговым кодексом России.

Помимо льготных ставок перестанут действовать статьи СИДН, предусматривающие более льготные критерии для постоянных представительств иностранных компаний в России, что приводит к необходимости уплаты налога в России, перечисляет Воронкова. Кроме того, приостановлены статьи, касающиеся отсутствия дискриминации, специальные положения об ограничении льгот и в некоторых случаях — даже о помощи в сборе налогов.

Останется ли возможность зачета налога

Приостановка касается не всех норм СИДН: положения об устранении двойного налогообложения остаются в силе и это позволит зачесть уплаченные в одном государстве (например, в России) налоги против налога в зарубежной юрисдикции, говорит старший юрист практики «Международное структурирование и санкционный комплаенс» «Лемчик, Крупский и партнеры» Дарья Каменская. Также сохраняются положения в части порядка определения резидентства, взаимосогласительные процедуры и обмен информацией («видимо, только на бумаге»), льготы для дипломатических сотрудников, перечисляет она.

Взаимосогласительные процедуры используются для урегулирования возможных спорных ситуаций, когда на обложение одной и той же налоговой базы претендуют разные страны, поясняет партнер налоговой практики «МЭФ LEGAL» Александр Ерасов. А обмен информацией важен для более эффективного проведения налогового контроля. Впрочем, с учетом того, что двусторонние контакты с Минфином и налоговыми органами России были приостановлены многими (если не всеми) недружественными государствами, не очень понятно, будет ли это работать на практике, констатирует Воронкова.

С точки зрения налогоплательщиков наиболее значима норма об устранении двойного налогообложения. Как правило, она дает право зачета налога, уплаченного в другом государстве, против российского, говорит Белякова.

«Российская организация получает доход от источника в другом государстве — например, налогоплательщик из недружественной страны платит в Россию проценты. Допустим, в том государстве удерживается налог в отношении процентов — 10%. В Россию приходит доход, к которому применяется ставка 20% (налог на прибыль). Возникает вопрос, можно ли зачесть уже уплаченные 10% при расчете налога. Норма об устранении двойного налогообложения гласит, что можно», — отмечает юрист.

При этом похожая норма относительно юридических лиц прописана в Налоговом кодексе России: это значит, что зачет будет работать и без соглашения, указывает Белякова. В то же время для физических лиц такой нормы нет: они могут зачесть налог, выплаченный с доходов за рубежом, включая недружественные страны, только если действует соответствующий пункт налогового соглашения, поясняет эксперт.

Поскольку ключевые положения СИДН для физических лиц останутся в силе, а именно определение налогового резидента и методы устранения двойного налогообложения, то для них не должны возникать риски «двойного резидентства» и двойного налогообложения в ситуации, когда две страны претендуют на налогообложение дохода человека, добавляет Воронкова.

О том, что после приостановки СИДН россияне сохранят возможность зачесть в России налоги, уплаченные за рубежом, говорил ранее замминистра финансов Алексей Сазанов. «Сами соглашения сохраняют свое действие, и нормы об избежании двойного налогообложения, и возможность зачесть налог, в том числе НДФЛ, сохраняют свою силу», — подчеркивал он.

Как приостановка повлияет на бизнес

Выплаты, по которым вырастут налоговые ставки, являются одними из самых распространенных трансграничных платежей для бизнеса, говорит Ерасов. От отмены льготных ставок пострадают не только иностранные компании, ведущие бизнес в России, но и российские фирмы, имеющие бизнес в указанных 38 странах, считает он.

«Для бизнеса в целом это значительно увеличит налоговую нагрузку, а для некоторых компаний может обострить вопрос продолжения деятельности в России или за рубежом. Размер дополнительных налогов для разных организаций будет отличаться, но в любом случае речь идет о весьма значительных и чувствительных суммах», — оценивает эксперт.

«Как правило, изменения в СИДН вступают в силу со следующего налогового периода, то есть с 1 января года, следующего за датой принятия изменений. Но в рассматриваемом случае действие отдельных положений СИДН приостанавливается немедленно, с момента опубликования указа. В результате у компаний совсем не остается поля для маневра», — опасается Белякова.

Приостановка такого числа международных соглашений, которые разрабатывались годами, — это беспрецедентная и серьезная мера, в первую очередь с позиций трендов внешней политики, считает она. «С финансовой точки зрения эффект от отмены пониженных ставок — это тем не менее вопрос второго порядка, так как основная тема — это возможность свободного распоряжения капиталом (иностранцами — в России, а российским бизнесом — за рубежом). Если иностранный инвестор не может получить доход из России, то и вопрос налога в отношении такого дохода неактуален», — констатирует эксперт.

По данным ФНС, в 2022 году сумма российских дивидендов к выплате иностранным компаниям составила 1,08 трлн руб., что в 2,7 раза меньше, чем в досанкционном 2021 году. Из них почти 638 млрд руб. было выплачено резидентам США, Великобритании, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Швеции и Кипра уже по повышенной ставке 15%, следует из данных ФНС. В первом квартале размер выплат в пользу иностранных организаций не превысил 86,3 млрд руб. С весны прошлого года, после ввода западных санкций и последовавшего за этим ввода валютных ограничений в России, выплаты дивидендов от российских компаний нерезидентам не поступают, а аккумулируются внутри страны на специальных счетах с ограниченным функционалом.

Какие льготы могут ввести из-за приостановки СИДН

Особый интерес вызывает поручение о проработке мер, направленных на снятие негативного воздействия от приостановки положений СИДН для самой России, считает Белякова. «Дело в том, что фактическое повышение ставок налогов у источника (а именно к этому приводит приостановка соглашений) в ряде ситуаций станет дополнительным бременем для российских компаний, выплачивавших доход: в частности, при наличии в договорах gross-up provisions (налоговых оговорок. — РБК)», — указывает она.

По наиболее чувствительным из таких ситуаций нужна тонкая донастройка через нормы Налогового кодекса, которая позволит сохранить нагрузку на текущем уровне, считает эксперт. По многим другим ситуациям, однако, проблема может быть решена самими налогоплательщиками путем реструктуризаций и устранения из структур недружественного элемента, констатирует Белякова.

В качестве таких мер можно ожидать, например, снижения или полного устранения налога на доход у источника выплаты в отношении процентов, уплачиваемых российскими компаниями иностранным банкам или в связи с выпуском еврооблигаций, рассуждает Воронкова.

Каменская полагает, что для минимизации негативного эффекта могут быть введены отсрочки по уплате налогов или какие-то специальные льготные меры для отдельных крупных компаний.