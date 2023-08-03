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Спрос россиян на наличные в июле достиг почти 390 млрд руб.

Данные ЦБ: объем наличных денег в обращении в июле вырос на 388,7 млрд руб.
В июле на руки населению поступило почти 390 млрд руб., следует из данных ЦБ. Эксперты связывают такой нетипичный рост с отпускным сезоном «в новой реальности» и ростом наличных расчетов в присоединенных к России регионах
Фото: Владимир Баранов / ТАСС
Фото: Владимир Баранов / ТАСС

Объем наличных денег в обращении в июле 2023 года увеличился в России на 388,7 млрд руб., следует из статистики Центробанка. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (97,7 млрд руб.).

По сравнению с июнем отток денег в наличность замедлился, но в предыдущем месяце спрос был отчасти аномальным из-за разового фактора — во время попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер» россияне за один день, 23 июня, забрали из банков свыше 100 млрд руб. Показатели июля опрошенные РБК эксперты называют нетипично высокими.

По данным ЦБ о денежной массе, всего за январь—июнь объем наличных денег в обращении (денежный агрегат М0) в России вырос на 1,48 трлн руб. С учетом июля показатель приблизился к 1,9 трлн руб. Для сравнения: за весь 2022 год наличность на руках у населения и бизнеса выросла на 2,24 трлн руб., а рекордный для страны прирост составлял 2,87 трлн руб. в 2020 году.

Спрос россиян на наличные в июле достиг почти 390 млрд руб.

Чем это можно объяснить

«Рост спроса на наличные в летние месяцы в целом типичен, но сейчас июль явно опередил сезонную норму», — говорит экономист по России и СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец. Она связывает его с фактором «отпусков в новой реальности»: в условиях санкций против крупных банков, сложностей с денежными переводами и обслуживанием карт за рубежом многим туристам для поездок нужны именно наличные. Поскольку в России продолжают действовать ограничения на снятие иностранной валюты со счетов и депозитов, физлицам нужно сначала забрать из банков рубли, чтобы купить на них валюту в банковских отделениях.

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«Меняющийся курс валют при отсутствии цифровых каналов обмена подталкивает россиян к обмену наличных. Помимо этого, идет сезон отпусков, а люди без карт зарубежных банков могут везти с собой наличные», — подтверждает руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея.

Донец также допускает, что повышенный спрос на наличные деньги в июле — остаточное явление. «В принципе, похоже на реакцию на шок сентября—октября 2022 года, так что это может быть растянутое «послевкусие» июньских событий. Такие шоки не сразу «впитываются», это хвост от неопределенности», — рассуждает эксперт.

Высокий отток в наличность наблюдается уже несколько месяцев, и это «не совсем нормальная ситуация», считает управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин: «Понятно, что могла вырасти доля расчетов с помощью наличных и на это могла повлиять ситуация с новыми регионами, поскольку там такие расчеты более распространены. Понятно, что есть отпускной сезон и типичный для него спрос на наличность, но мне кажется, сейчас наблюдается нетипичная тенденция, за которой стоит следить, причины которой стоит анализировать».

Ранее ЦБ объяснял повышенный спрос на наличные деньги потребностью в них со стороны новых регионов. «С 1 января в новых регионах прекратила хождение наличная гривна, все расчеты перешли на наличные рубли. Вот этот спрос со стороны экономик новых регионов, по всей видимости, отражается в этом повышенном спросе на наличность в экономике в целом», — говорил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он отмечал, что такая тенденция сложилась начиная с четвертого квартала прошлого года, но не называл отклонение значительным по сравнению с пиковыми уровнями спроса на наличность в начале кризиса.

«Вклад новых регионов в спрос на наличные деньги оценить сложно — к сожалению, такой статистики нет. Сравнивать текущую динамику с 2020–2021 годами и считать «излишек» только спросом от четырех присоединенных территорий некорректно — в период пандемии тоже был повышенный и отчасти аномальный спрос на наличность. Есть и другие факторы, которые влияют на объем наличных денег в экономике. Например, сейчас разрешены экспортные расчеты наличными», — замечает Сусин.

Еще один фактор, обеспечивающий рост наличных денег в обращении, — выплаты участникам специальной военной операции на Украине, писал Bloomberg. Агентство указывало, что расчеты в такой форме, например, осуществлялись с бойцами ЧВК «Вагнер» или их родственниками. После начала мятежа силовики обнаружили во дворе отеля «Трезини» (предположительный офис основателя ЧВК Евгения Пригожина) микроавтобус, где находилось 4 млрд руб. наличными в коробках, писала «Фонтанка». Сам Пригожин затем подтверждал: «У меня обнаружены «Газель» и два автобусика, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы, так называемые компенсации «Груз 200» [погибших] и другие вопросы».

Есть ли риски от роста наличных в обращении

Банк России считает, что увеличение объемов наличных денег в обращении не приводит к проблемам в осуществлении денежно-кредитной политики. ЦБ при этом дважды повышал прогноз по приросту наличности: с 0,6–0,8 трлн руб. в феврале до 1,3–1,5 трлн руб. в апреле, а потом до 2–2,5 трлн руб. в июле.

«Все-таки наличные — одна из наиболее ликвидных форм денег, поэтому ускоренный рост наличных в обращении в целом повышает инфляционные риски. На мой взгляд, это должно играть в пользу более жесткой денежно-кредитной политики. Когда безналичные деньги остаются в банковской системе, они более восприимчивы к повышению ставок. Когда у нас растет объем наличных, это отчасти свидетельствует о том, что ставки недостаточно высокие», — говорит Сусин. Он считает, что текущая динамика объема наличности в обращении может сигнализировать о необходимости повышения ставки ЦБ.

В июле Банк России вернулся к ужесточению денежно-кредитной политики и повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 8,5%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина обращала внимание на проинфляционные риски и допускала еще одно повышение ставки на ближайшем заседании.

«Я не вижу существенных изменений для денежно-кредитной политики (ДКП) — не такой масштаб, чтобы нарушить трансмиссию (влияние ДКП на спрос и инфляцию. — РБК) или вызвать риски для финстабильности», — не соглашается Донец. Она объясняет это тем, что доля безналичных платежей в экономике остается по-прежнему высокой, а признаков оттока именно депозитов из банков нет. «Это также и не наличность на финансирование высокого спроса, то есть инфляционных рисков она не создает», — заключает эксперт.

По словам Донец, в этих условиях ЦБ достаточно закладывать этот фактор при планировании операций с банками на аукционной основе. «Он это отлично умеет и показал, что может «поспевать» за рынком, даже когда рост спроса на наличку идет на триллионы за несколько дней (как было в конце февраля — начале марта 2022 года, после начала СВО. — РБК)», — резюмирует экономист «Ренессанс Капитала».

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
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