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Власти предложили взимать со всей недвижимости бизнеса налог по кадастру

Минфин предлагает рассчитывать налог на имущество по кадастровой стоимости для всего имущества бизнеса, а не для части, как сейчас. Изменение приведет к росту доходов регионов, но увеличит нагрузку на бизнес, говорят эксперты
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Минфин рассчитывает до 2025 года перейти к налогообложению недвижимого имущества организаций, исходя из кадастровой стоимости в отношении всех объектов недвижимости. Такая мера прописана в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству).

Цель новации — «выравнивание налоговой нагрузки для организаций и физических лиц», говорится в документе. Сейчас по существу все граждане платят налог на квартиры и дома, исходя из их кадастровой стоимости, которая в идеале должна быть близка к рыночной, а у организаций есть много объектов, налогообложение которых осуществляется по старому порядку — исходя из балансовой стоимости (как правило, она ниже кадастровой).

Минфин, как автор «Основных направлений», отмечает, что среди общего правила будут исключения — сооружения, для которых налог по-прежнему не будет определяться по кадастровой цене. Однако детали новой конструкции налога не уточняются. Не указан и срок, когда планируется такой окончательный переход.

РБК направил запросы в Минфин и ФНС.

Исчисление налога на имущество по кадастровой стоимости для всех компаний (кроме исключений) значится в блоке «системных мер повышения инвестиционной активности». Минфин полагает, что это поспособствует «созданию справедливых конкурентных условий и улучшению условий ведения бизнеса».

Опрошенные РБК эксперты предупредили, что всеобщее исчисление налога на имущество по кадастровой стоимости приведет к увеличению налоговой нагрузки для бизнеса.

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Как рассчитывается налог на имущество организаций

Сейчас по общему правилу компании платят налог на недвижимое имущество исходя из среднегодовой балансовой стоимости объекта — это цена сооружения за вычетом амортизации, отраженная в бухгалтерском учете. Ставка налога устанавливается каждым регионом и не может превышать 2,2%. В Налоговом кодексе прописаны исключения, когда налог с объектов платится по их кадастровой стоимости (п. 1 ст. 378.2 НК РФ). Среди них — торговые и бизнес-центры, объекты недвижимого имущества иностранных организаций, общественного питания, бытового обслуживания, а также жилые помещения, гаражи, машино-места. Для них ставка также устанавливается регионом, но в пределах 2% от кадастровой стоимости.

Так, например, Москва 26 сентября опубликовала предварительный перечень коммерческих объектов, налог на имущество которых в 2023 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. В список включено около 39 тыс. объектов коммерческой недвижимости — торговые и офисные помещения, объекты общественного питания и бытового обслуживания. По сравнению с 2022 годом число объектов в перечне выросло на 5%, сообщил департамент экономической политики и развития Москвы.

В 2020 году в Минфине уже поднимали вопрос о постепенном переходе на взимание налога на недвижимое имущество организаций по кадастровой, а не балансовой стоимости. Такая возможность обсуждается с регионами и в случае реализации значительно увеличит поступления в их бюджеты, говорил тогда первый замминистра финансов Леонид Горнин.

В свою очередь, глава ведомства Антон Силуанов поддерживал это предложение, но предупреждал о риске увеличения нагрузки на бизнес. В качестве аргумента в пользу новой схемы он напоминал, что физлица уже платят налог на недвижимое имущество не по «бэтэишной [инвентаризационной], а по кадастровой стоимости» (это изменение было введено в 2015 году).

По оценке Силуанова от 2020 года, по балансовой стоимости платился налог приблизительно с 60% объектов, а по кадастровой — с 40%.

В интервью РБК в начале сентября Горнин говорил, что имущественные налоги — это стабильный и «стрессоустойчивый» источник налоговых поступлений в региональные бюджеты в отличие от конъюнктурно зависимого налога на прибыль.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Каким может быть эффект от нововведения

Предполагаемые Минфином изменения могут быть сконструированы обратным от текущей нормы способом: законом будет установлено общее правило о том, что все объекты обложения налога на имущество организаций облагаются им по кадастровой стоимости, при этом будет предусмотрен перечень исключений из этого правила, предполагает ведущий юрист практики «Налоговые споры» юрфирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Сергей Булгаков. «Возможно, объекты-исключения также будут перечислены в специальном реестре на уровне региона. Динамика количества объектов, охватываемых налогообложением по кадастровой стоимости, в разных субъектах будет отличаться. Можно предположить, что в отдельных регионах количество таких объектов может вырасти многократно», — добавляет он.

Сейчас по балансовой стоимости рассчитывается налог для производственных, сельскохозяйственных и складских зданий, а также объектов транспортной инфраструктуры.

Поскольку налог региональный, именно регионы будут устанавливать дополнительные критерии для отнесения объекта для исчисления налога по новым основаниям, соглашается юрист юридической службы «Амулекс» Оксана Цветкова. Она допускает установление дифференцированных налоговых ставок в каждом регионе.

Установление расчета налога по кадастровой стоимости для всех объектов недвижимости увеличит поступления в бюджеты регионов, но одновременно с этим — и нагрузку на бизнес, убеждены юристы. «Кадастровая стоимость, скорее всего, будет выше нынешней балансовой — соответственно, нагрузка на организации возрастет. За счет этого и налогов в бюджеты регионов будет собираться больше», — считает юрист BGP Litigation Александр Аракелян. В зоне риска относительно новые объекты недвижимости — для них налог по кадастровой стоимости может оказаться особенно высоким, подчеркивает Цветкова.

Есть случаи, когда исчисление налога по кадастровой стоимости бывает выгоднее, чем по среднегодовой: это зависит от первоначальной стоимости объектов и давности их приобретения, обнадеживает Булгаков. «В то же время неприятные последствия ждут пользователей упрощенной системы налогообложения, так как применение УСН не освобождает от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Однако нельзя исключать, что в связи с изменениями в главу о налоге на имущество организаций это правило также будет изменено», — отмечает он.

По мнению Аракеляна, для налогоплательщика должен остаться доступным инструмент оспаривания кадастровой стоимости для уменьшения налоговой базы. Это право доступно физлицам и активно применяется ими в последние годы, напоминает он.

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Инна Деготькова Инна Деготькова, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
налог налог на имущество Бизнес налоговая нагрузка
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