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Единый налоговый счет решили «донастроить» после жалоб регионов

Минфин предложил «донастроить» механизм единого налогового счета на фоне жалоб регионов о кассовых разрывах. Поправки повышают «ритмичность» поступлений в региональные и местные бюджеты, утверждают в ведомстве
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство дополнило законопроект о реализации основных направлений налоговой политики нормами о совершенствовании института единого налогового счета (ЕНС). Документ подготовлен для внесения в Госдуму. В конце апреля большой пакет разных поправок в налоговое законодательство был отозван на доработку (в итоге она затронула также вопрос уплаты НДФЛ уехавшими за рубеж россиянами).

Законопроект отозвали, так как было принято решение дополнить его нормами по донастройке института ЕНС, чтобы успеть принять их в весеннюю сессию работы Госдумы, прокомментировал журналистам статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

В части ЕНС законопроектом предлагается повысить «ритмичность поступления доходов в региональные и местные бюджеты внутри месяца», отметил он.

Регионы жаловались, что с переходом на ЕНС и единый налоговый платеж у них стали возникать кассовые разрывы. В частности, из-за того, что НДФЛ, идущий в региональные и местные бюджеты, может теперь автоматически учитываться в счет уплаты недоимок по НДС и другим «федеральным» налогам. Кроме того, в начале года регионы столкнулись с необходимостью возвращать налогоплательщикам со своих счетов переплаты по налогу на прибыль, поскольку теперь это положительное сальдо ЕНС налогоплательщика, которым тот может распоряжаться по своему усмотрению.

Поправки позволят сохранить в распоряжении регионов возникшую переплату по налогам до завершения проведения камеральной проверки деклараций (расчетов) или до подачи заявления на возврат переплаты налога.

Такая донастройка ЕНС в комплексе с принятым на этой неделе законом о приоритете зачисления НДФЛ в региональные и местные бюджеты позволит решить проблемы, с которыми столкнулись регионы и муниципалитеты при переходе на механизм ЕНС с начала года, пояснил замминистра. Речь идет о законопроекте, который устанавливает первоочередное зачисление НДФЛ в региональные и местные бюджеты. Это защитит их от перераспределения в уплату других видов налогов при зачислении единого налогового платежа (ЕНП) в бюджетную систему, говорил министр финансов Антон Силуанов. На совершенствовании введенного с начала года механизма единого налогового счета настаивал Совет Федерации на основе жалоб из регионов, обращая внимание на проблему временного кассового разрыва в бюджетах регионов.

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