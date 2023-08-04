Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль крупных компаний

Налог в 10% обязаны будет заплатить компании, чья доналоговая прибыль превысила ₽1 млрд. Заплатить нужно не позднее 28 января 2024 года, а если сделать это до 30 ноября, ставка будет ниже в два раза

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Президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль крупных компаний. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя доналоговая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд руб. Они должны будут заплатить 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателем за 2018–2019 годы. Средства будут зачислены в федеральный бюджет.

В законе предусмотрены исключения, например, от выплаты освобождены компании малого и среднего бизнеса, нефтегазовые компании, добытчики угля, строительные компании, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (кто не платил дивиденды в 2021–2022 годах), компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели выручки от реализации продукции, банки, в отношении которых осуществляются меры в стадии банкротства. Также налог не затронет компании, созданные после 2020 года, и компании, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021–2022 годы не превышает 1 млрд руб.

Налог на сверхприбыль должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, его сумму компании должны посчитать самостоятельно. Ее можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Это решение в законопроекте предлагается реализовать через налоговый вычет.

Правительство сообщало, что налог должен принести в казну 300 млрд руб.

Замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что при дефиците российского бюджета в будущем власти могут снова прибегнуть к взиманию налога на сверхприбыль. Сазанов отметил, что и другие изменения налоговой политики будут зависеть от размера будущего дефицита бюджета и того, каковы будут источники его финансирования.