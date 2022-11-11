Финразведка, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 61 (-0,24) Инвестиции, 10 ноя, 16:00
Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 61,24 (+0,18) Инвестиции, 10 ноя, 16:00
Как устроено углеродное регулирование в Азии и на Ближнем Востоке РБК и Сбер, 10:24
Пожар на складах в Алма-Ате. Видео Общество, 10:23
В Мелитополе на замминистра Запорожской области совершили покушение Политика, 10:20
Хет-трик россиянина помог «Каролине» одержать крупнейшую победу в сезоне Спорт, 10:18
В Москве состоялась выставка-форум «Сделано в России» Пресс-Центр, 10:17
Кредиты для бизнеса: цифровое переосмысление Пресс-Центр, 10:17
Восход бриткоина: станут ли криптовалюты мейнстримом при Риши Сунаке Pro, 10:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Евгения Медведева нанесет первый удар по мячу в дерби «Динамо» — ЦСКА Спорт, 10:14
«Коммерсантъ» узнал о росте поставок вина из Узбекистана в 4,5 раза Бизнес, 10:14
Профилактика осложнений во время лечения онкологии РБК +, 10:14
«Ак Барс» проиграл нижегородскому «Торпедо» в 1000-м матче в КХЛ Спорт, 10:14
NYT узнала о разногласиях в США по поводу условий мира на Украине Политика, 10:12
Русский язык исключили из учебной программы детских садов и школ Киева Политика, 10:07
Кто переезжает из Москвы за город: новаторы-гедонисты и семьи с детьми Недвижимость, 10:02
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Экономика ,  
0 

Финразведка, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов

Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов
Одна из крупнейших теневых площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных
Фото: Владимир Новиков / РИА Новости
Фото: Владимир Новиков / РИА Новости

Финансовая разведка, Банк России и ФНС выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России, рассказали РБК два источника, знакомых с материалами проверки, и подтвердили в налоговой службе, ЦБ и финразведке.

Росфинмониторинг совместно с ФНС проводит расследование по факту функционирования крупномасштабной схемы, предположительно связанной с теневым оборотом денежных средств с использованием процессинговых услуг, — расчеты между участниками схемы носят непрозрачный характер, в них задействованы ряд компаний, оказывающих услуги по проведению платежей, несколько кредитных организаций, рассказали в пресс-службе финансовой разведки в ответ на запрос РБК, добавив, что схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов.

«Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», — заявили РБК в ФНС.

Как работает «ресторанная» схема

Законный порядок зачисления денег от клиентов, расплачивающихся в кафе банковскими картами, предполагает зачисление выручки напрямую от обслуживающего ресторан банка на расчетный счет самого ресторана. В этом случае выручка и налоговые обязательства ресторана декларируются в полном объеме, сказали РБК в пресс-службе ФНС.

Но при использовании выявленной схемы платеж проходил через терминал, не принадлежащий ресторану.

«Для усложнения отслеживания платежей и затруднения вычисления клиентов теневой площадки платеж проходит через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей. При этом денежный поток, идущий от ресторанов, в значительной части приходил к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности. То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность», — объяснили в налоговой службе.

Читайте на РБК Pro
Восемь эффективных способов добавить в жизнь физическую активность
Ни хлеба, ни зрелищ: почему стриминги теряют подписчиков и капитализацию
Просто освежить резюме — недостаточно: с чего начать поиск новой работы
Биатлонист Бьорндален: «Жизнь слишком коротка, чтобы перестать бороться»

«Шоурум» и подменные кассы

На этапе запуска схема нуждалась в продвижении, но с наработкой клиентуры сами рестораны стали искать возможность к ней присоединиться, рассказал источник РБК в контрольных органах, ссылаясь на свидетельства участников рынка, вовлеченных в махинации. По его словам, организаторы схемы открыли «шоурум», где желающие по предварительной договоренности могли «ознакомиться с оказываемыми услугами».

«Шоурум» находился в Москве недалеко от «Проспекта Мира». Там происходило общение и подписывались бумаги: на аренду подменных касс, эфемерные информационные услуги и теневой эквайринг. Там же помогали установить приложение, благодаря которому можно было отслеживать и управлять скрытой выручкой», — сказал собеседник РБК.

Затем в ресторан приезжали технические специалисты для настройки POS-терминалов и кассы. Используя данную схему, можно было скрыть выручку, полученную при оплате банковскими картами, а через приложение решить, что с ней сделать дальше: выдать серую зарплату сотрудникам, обналичить, перевести в криптовалюту. В случае расторжения договора все полученное оборудование забирали, а личный кабинет в приложении блокировали, отметил источник.

Банк России подтвердил РБК случаи недобросовестного использования эквайринговых услуг нескольких кредитных организаций предприятиями общепита.

«В частности, ряд кафе и ресторанов использовали для приема оплаты от своих клиентов терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику, оформленные на третьих лиц. Это позволяло им не зачислять денежные средства на свои счета, а перенаправлять их на счета туристских компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки либо переводить на счета физических лиц», — рассказали в пресс-службе ЦБ. «В настоящее время в результате мер, принятых совместно Банком России и ФНС, проведение таких операций кредитными организациями практически прекращено», — добавили там.

Банк России оценивал, что в первом полугодии 2022 года 21% всего потребления теневых финансовых услуг, включая обналичивание, приходился на сектор услуг (более подробной разбивки ЦБ не приводит), лидирует строительство с 40%.

Чтобы теневая схема не привлекала внимания из-за расхождений данных кассы и расчетного счета, ресторанам предоставлялась подменная касса для неучтенной выручки, говорит представитель ФНС. «Специальные процессинговые центры путают движение денег и подменяют в пределах определенного диапазона номер терминала и id торговой точки. В результате даже банки, которые обслуживают эти терминалы, получают искаженные данные, и только владелец подставных терминалов знает точные номера нужных ему операций», — описывают схему в налоговой, добавляя, что эта схема позволяла ресторанам и кафе платить серую зарплату, а также держать финансовые показатели на уровне, необходимом для получения налоговых льгот и права не платить НДС.

Какими льготами пользуется общепит в 2022 году

— по общему правилу к малому и среднему бизнесу относят предприятия со штатом до 250 человек. Но для общепита с текущего года ограничение по численности увеличено до 1500 человек;

— отмена НДС. Предприятия общепита с выручкой меньше 2 млрд руб. освобождены от уплаты НДС;

— пониженная ставка страховых сборов. Для кафе и ресторанов введена льготная ставка сборов в размере 15% вместо обычных 34,9%. Льгота распространяется на выплаты в пользу работников, превышающие МРОТ (15 279 руб.).

Главной целью предоставления преференции для государства было обеление рынка труда в этом сегменте, говорил замминистра финансов Алексей Сазанов. «Здесь мы уже видим положительный результат — за первые пять месяцев фонд оплаты труда у участников эксперимента вырос на 50%, а количество работников — на 24%. Предварительно уже можно говорить об эффективности этой меры», — заявлял он.

«Много ходило всяких жуликов: «давайте будем играть вот в это»

Когда государство и бизнес договорились о налоговых льготах, группа рестораторов, которая над этим работала, дала обещание, что рынок будет «честно и нормально работать», отмечает основатель Novikov Group Аркадий Новиков. Льготы позволили бизнесу «немного вздохнуть», но часть рестораторов «умудряются делать левые схемы: ставят дополнительные терминалы, скрывают налоги, что дает им преимущество перед теми, кто работает полноценно и честно», сказал РБК Новиков.

По его словам, конкуренция на ресторанном рынке в России высокая, а бизнес, который пользуется такими схемами, имеет больше доходности, может нелегально платить зарплату, у них есть преимущество перед теми, кто платит все налоги, — в итоге честные рестораторы теряют деньги. «У меня есть опыт работы за границей — там у людей даже в мыслях нет, что надо где-то что-то укрыть или не платить. Мы должны, в конце концов, становиться цивилизованными, а сейчас нам дали возможность работать по-человечески», — резюмирует Новиков.

«Рано или поздно любая халява заканчивается, как бы она ни называлась — налоги, аутстаффинг [вывод персонала за штат] и много чего еще. Много ходило всяких жуликов: «давайте будем играть вот в это» — и мы всегда отвечаем, что рано или поздно эта история приведет к печальным последствиям», — скептичен соучредитель Torro Grill Антон Лялин.

Основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов тоже признает, что схема с проводкой платежей через агентов создала плохую ситуацию на рынке. «Ресторан, который уходит от налогов, может держать цены ниже, чем соседний, демпинговать, поэтому рынок заинтересован, чтобы таких схем не было вообще», — резюмирует он, замечая, что для части рестораторов такая схема могла быть привлекательна не столько потому, что они хотели уйти от уплаты налогов, а поскольку предлагала оптимизацию процессов.

Но использование схем и прорех в законодательстве, позволяющих «оптимизировать» налоги, ведет к тому, что отрасль потеряет доверие и взаимодействие с властью и контролирующими организациями, отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Сегодня во всем мире идет процесс борьбы с наличными расчетами, и Россия не исключение, отметила в беседе с РБК первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. После появления онлайн-касс ФНС получила возможность мониторить операции бизнеса фактически в режиме реального времени, и это спровоцировало появление новых схем по уходу от налогов, указала она.

«С появлением ККТ крупные компании так рисковать уже не стали, но часть малых и средних попробовали применить новые схемы. Раньше это были разовые случаи, но в последнее время произошел некий бум — в схему вошли не только рестораны, но и магазины, салоны, гостиницы», — сказала Блудян.

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Петр Канаев Петр Канаев, Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Анастасия Серова Анастасия Серова
При участии
Иван Ткачёв
рестораны ФНС налоги схемы ЦБ Росфинмониторинг
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Малому бизнесу поднимут порог доходов для права на уплату низких налогов
Экономика
ФНС описала признаки нелегальных схем с участием самозанятых
Экономика
ФНС остановила регистрацию заявок по Holcim, заявившей о захвате активов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter