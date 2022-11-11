Финразведка, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов

Одна из крупнейших теневых площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных

Фото: Владимир Новиков / РИА Новости

Финансовая разведка, Банк России и ФНС выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России, рассказали РБК два источника, знакомых с материалами проверки, и подтвердили в налоговой службе, ЦБ и финразведке.

Росфинмониторинг совместно с ФНС проводит расследование по факту функционирования крупномасштабной схемы, предположительно связанной с теневым оборотом денежных средств с использованием процессинговых услуг, — расчеты между участниками схемы носят непрозрачный характер, в них задействованы ряд компаний, оказывающих услуги по проведению платежей, несколько кредитных организаций, рассказали в пресс-службе финансовой разведки в ответ на запрос РБК, добавив, что схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов.

«Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», — заявили РБК в ФНС.

Как работает «ресторанная» схема

Законный порядок зачисления денег от клиентов, расплачивающихся в кафе банковскими картами, предполагает зачисление выручки напрямую от обслуживающего ресторан банка на расчетный счет самого ресторана. В этом случае выручка и налоговые обязательства ресторана декларируются в полном объеме, сказали РБК в пресс-службе ФНС.

Но при использовании выявленной схемы платеж проходил через терминал, не принадлежащий ресторану.

«Для усложнения отслеживания платежей и затруднения вычисления клиентов теневой площадки платеж проходит через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей. При этом денежный поток, идущий от ресторанов, в значительной части приходил к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности. То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность», — объяснили в налоговой службе.

«Шоурум» и подменные кассы На этапе запуска схема нуждалась в продвижении, но с наработкой клиентуры сами рестораны стали искать возможность к ней присоединиться, рассказал источник РБК в контрольных органах, ссылаясь на свидетельства участников рынка, вовлеченных в махинации. По его словам, организаторы схемы открыли «шоурум», где желающие по предварительной договоренности могли «ознакомиться с оказываемыми услугами». «Шоурум» находился в Москве недалеко от «Проспекта Мира». Там происходило общение и подписывались бумаги: на аренду подменных касс, эфемерные информационные услуги и теневой эквайринг. Там же помогали установить приложение, благодаря которому можно было отслеживать и управлять скрытой выручкой», — сказал собеседник РБК. Затем в ресторан приезжали технические специалисты для настройки POS-терминалов и кассы. Используя данную схему, можно было скрыть выручку, полученную при оплате банковскими картами, а через приложение решить, что с ней сделать дальше: выдать серую зарплату сотрудникам, обналичить, перевести в криптовалюту. В случае расторжения договора все полученное оборудование забирали, а личный кабинет в приложении блокировали, отметил источник.

Банк России подтвердил РБК случаи недобросовестного использования эквайринговых услуг нескольких кредитных организаций предприятиями общепита.

«В частности, ряд кафе и ресторанов использовали для приема оплаты от своих клиентов терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику, оформленные на третьих лиц. Это позволяло им не зачислять денежные средства на свои счета, а перенаправлять их на счета туристских компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки либо переводить на счета физических лиц», — рассказали в пресс-службе ЦБ. «В настоящее время в результате мер, принятых совместно Банком России и ФНС, проведение таких операций кредитными организациями практически прекращено», — добавили там.

Банк России оценивал, что в первом полугодии 2022 года 21% всего потребления теневых финансовых услуг, включая обналичивание, приходился на сектор услуг (более подробной разбивки ЦБ не приводит), лидирует строительство с 40%.

Чтобы теневая схема не привлекала внимания из-за расхождений данных кассы и расчетного счета, ресторанам предоставлялась подменная касса для неучтенной выручки, говорит представитель ФНС. «Специальные процессинговые центры путают движение денег и подменяют в пределах определенного диапазона номер терминала и id торговой точки. В результате даже банки, которые обслуживают эти терминалы, получают искаженные данные, и только владелец подставных терминалов знает точные номера нужных ему операций», — описывают схему в налоговой, добавляя, что эта схема позволяла ресторанам и кафе платить серую зарплату, а также держать финансовые показатели на уровне, необходимом для получения налоговых льгот и права не платить НДС.

Какими льготами пользуется общепит в 2022 году — по общему правилу к малому и среднему бизнесу относят предприятия со штатом до 250 человек. Но для общепита с текущего года ограничение по численности увеличено до 1500 человек; — отмена НДС. Предприятия общепита с выручкой меньше 2 млрд руб. освобождены от уплаты НДС; — пониженная ставка страховых сборов. Для кафе и ресторанов введена льготная ставка сборов в размере 15% вместо обычных 34,9%. Льгота распространяется на выплаты в пользу работников, превышающие МРОТ (15 279 руб.). Главной целью предоставления преференции для государства было обеление рынка труда в этом сегменте, говорил замминистра финансов Алексей Сазанов. «Здесь мы уже видим положительный результат — за первые пять месяцев фонд оплаты труда у участников эксперимента вырос на 50%, а количество работников — на 24%. Предварительно уже можно говорить об эффективности этой меры», — заявлял он.

«Много ходило всяких жуликов: «давайте будем играть вот в это»

Когда государство и бизнес договорились о налоговых льготах, группа рестораторов, которая над этим работала, дала обещание, что рынок будет «честно и нормально работать», отмечает основатель Novikov Group Аркадий Новиков. Льготы позволили бизнесу «немного вздохнуть», но часть рестораторов «умудряются делать левые схемы: ставят дополнительные терминалы, скрывают налоги, что дает им преимущество перед теми, кто работает полноценно и честно», сказал РБК Новиков.

По его словам, конкуренция на ресторанном рынке в России высокая, а бизнес, который пользуется такими схемами, имеет больше доходности, может нелегально платить зарплату, у них есть преимущество перед теми, кто платит все налоги, — в итоге честные рестораторы теряют деньги. «У меня есть опыт работы за границей — там у людей даже в мыслях нет, что надо где-то что-то укрыть или не платить. Мы должны, в конце концов, становиться цивилизованными, а сейчас нам дали возможность работать по-человечески», — резюмирует Новиков.

«Рано или поздно любая халява заканчивается, как бы она ни называлась — налоги, аутстаффинг [вывод персонала за штат] и много чего еще. Много ходило всяких жуликов: «давайте будем играть вот в это» — и мы всегда отвечаем, что рано или поздно эта история приведет к печальным последствиям», — скептичен соучредитель Torro Grill Антон Лялин.

Основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов тоже признает, что схема с проводкой платежей через агентов создала плохую ситуацию на рынке. «Ресторан, который уходит от налогов, может держать цены ниже, чем соседний, демпинговать, поэтому рынок заинтересован, чтобы таких схем не было вообще», — резюмирует он, замечая, что для части рестораторов такая схема могла быть привлекательна не столько потому, что они хотели уйти от уплаты налогов, а поскольку предлагала оптимизацию процессов.

Но использование схем и прорех в законодательстве, позволяющих «оптимизировать» налоги, ведет к тому, что отрасль потеряет доверие и взаимодействие с властью и контролирующими организациями, отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Сегодня во всем мире идет процесс борьбы с наличными расчетами, и Россия не исключение, отметила в беседе с РБК первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. После появления онлайн-касс ФНС получила возможность мониторить операции бизнеса фактически в режиме реального времени, и это спровоцировало появление новых схем по уходу от налогов, указала она.

«С появлением ККТ крупные компании так рисковать уже не стали, но часть малых и средних попробовали применить новые схемы. Раньше это были разовые случаи, но в последнее время произошел некий бум — в схему вошли не только рестораны, но и магазины, салоны, гостиницы», — сказала Блудян.