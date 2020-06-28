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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Россию обвинили в награждении талибов за убийство военных США, главу застройщика «Пионер» нашли мертвым, на съемочную группу Собчак напали в монастыре на Урале, у «Норникеля» произошла новая утечка отходов

Россию обвинили в предложении талибам наград за убийство военных США

В ночь на 27 июня The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что подразделение российской военной разведки предлагало вознаграждения за убийство солдат армии США и военнослужащих других стран, входящих в коалицию в Афганистане, боевикам, связанным с группировкой «Талибан» (запрещенной в России). Сведения были получены от пленных экстремистов.

  • NYT утверждала, что Трампа информировали о случившемся, однако американский президент не одобрил ни один из ответных шагов, среди которых назывались как жалобы по дипломатическим каналам, так и санкции.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких обвинений Россия официально не получила. В МИД России позже статью в NYT охарактеризовали как вброс. В посольстве России в Вашингтоне заявили, что после публикации сотрудникам дипмиссий в США и Великобритании начали поступать анонимные угрозы.
  • Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид назвал публикацию в NYT слухами, которые распространяются с целью создания препятствий для ухода войск США из Афганистана. По его словам, исламские радикалы не использовали «блага зарубежных разведывательных органов или иностранных государств».
  • Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила, что ни президент Дональд Трамп, ни вице-президент Майк Пенс не получали от разведслужб информацию о тайных договоренностях российской военной разведки с талибами, а потому и не придумывали никаких ответных мер. Трамп позднее назвал статью заказной.

В Москве нашли мертвым гендиректора застройщика «Пионер»

Генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина 27 июня нашли мертвым в офисе на Малой Пироговской.

  • Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, произошло самоубийство.
  • Вдова Грудина сообщила о том, что в последнее время он болел депрессией, передал источник «РИА Новости» в правоохранительных органах. «Комсомольская правда» со ссылкой на вдову написала, что его депрессия длилась несколько месяцев.
  • Группа компаний «Пионер» отвергла связь смерти гендиректора с ее финансовым положением и деятельностью застройщика. Так, по итогам 2019 года объем выручки «Пионера» составил 40 млрд руб. (+42% в годовом выражении), а чистая прибыль составила 7,6 млрд руб. Все это говорит об устойчивом финансовом состоянии группы, заверил застройщик.

В уральском монастыре напали на съемочную группу Собчак

В Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области 27 июня напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая снимала фильм о мятежном схиигумене Сергии.

  • По словам Собчак, нападавшие избили двух человек, отобрали камеру и забрали съемки избиения. Один из пострадавших членов съемочной группы, режиссер Сергей Ерженков сообщил, что при нападении ему сломали руку. После происшествия телеведущая заявила о намерении подать иски в суд. Несмотря на то что нападавшие стерли все материалы с камеры, часть свидетельств осталась на других картах памяти.
  • В Екатеринбургской епархии, комментируя инцидент, напомнили о своей просьбе к журналистам быть осторожными и не нагнетать ситуацию вокруг Среднеуральского женского монастыря, где сложилась «духовно нездоровая обстановка».
  • Съемочная группа Собчак прилетела в Екатеринбург на церковный суд над схиигуменом Сергием (Николаем Романовым), который ранее призывал не закрывать храмы во время пандемии. Заседание должно было состояться 26 июня, однако священнослужитель на него не явился и суд перенесли.

На фабрике «Норникеля» произошла утечка отходов

В Норильске утром 28 июня произошел сброс отходов при перекачке жидкости в тундровую зону из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики (предприятие «Норникеля»).

  • По данным «Новой газеты», в тундру выкачивалась вода, загрязненная металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами. Была угроза загрязнения реки Хараелах, которая доходит до озера Пясино.
  • В «Норникеле» рассказали, что на отстойнике Талнахской обогатительной фабрики произошел слив оборотной воды через границу отстойника. Компания остановила этот слив и начала расследование, а также отстранила от работы часть сотрудников фабрики. Проверку начали и в Следственном комитете.
  • Росприроднадзор объяснил происшествие резким ростом уровня воды в отстойном пруду, что стало следствием гидравлических испытаний трубопровода с горячей водой и ливня.
  • Это уже второй инцидент с «Норникелем» и загрязнением природы. В июне Следственный комитет завел уголовное дело из-за сброса неочищенных сточных вод в реку Томулах и в почву в районе рудника Октябрьский. Росприроднадзор указывал, что для ликвидации ущерба от их деятельности может потребоваться около 154 млн руб.
Авторы: Артем Филипенок, Виктория Тютина
Теги: главные новости, последние новости
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