Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Россию обвинили в награждении талибов за убийство военных США, главу застройщика «Пионер» нашли мертвым, на съемочную группу Собчак напали в монастыре на Урале, у «Норникеля» произошла новая утечка отходов

Россию обвинили в предложении талибам наград за убийство военных США

В ночь на 27 июня The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что подразделение российской военной разведки предлагало вознаграждения за убийство солдат армии США и военнослужащих других стран, входящих в коалицию в Афганистане, боевикам, связанным с группировкой «Талибан» (запрещенной в России). Сведения были получены от пленных экстремистов.

NYT утверждала, что Трампа информировали о случившемся, однако американский президент не одобрил ни один из ответных шагов, среди которых назывались как жалобы по дипломатическим каналам, так и санкции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких обвинений Россия официально не получила. В МИД России позже статью в NYT охарактеризовали как вброс. В посольстве России в Вашингтоне заявили, что после публикации сотрудникам дипмиссий в США и Великобритании начали поступать анонимные угрозы.

Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид назвал публикацию в NYT слухами, которые распространяются с целью создания препятствий для ухода войск США из Афганистана. По его словам, исламские радикалы не использовали «блага зарубежных разведывательных органов или иностранных государств».

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила, что ни президент Дональд Трамп, ни вице-президент Майк Пенс не получали от разведслужб информацию о тайных договоренностях российской военной разведки с талибами, а потому и не придумывали никаких ответных мер. Трамп позднее назвал статью заказной.

В Москве нашли мертвым гендиректора застройщика «Пионер»

Генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина 27 июня нашли мертвым в офисе на Малой Пироговской.